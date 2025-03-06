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英國經貿和外交首長訪日 舉行首屆經濟2+2對話

中央社倫敦6日專電
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英國外交大臣拉米與商業暨貿易大臣雷諾茲6至7日訪問日本，期間將舉行第一屆英日「經濟2+2對話」，並與日本內閣府主責跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）事務的官員赤澤亮正會談。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）去年11月出席20國集團（G20）巴西峰會期間，曾與日本首相石破茂舉行場邊會談，雙方議定啟動英日經濟2+2對話，由外交和經貿部會首長領銜對談。

國際間最常見的2+2對話模式是由外交和國防部會首長領銜；聚焦外交和經貿投資議題的「經濟2+2」是相對新的雙邊會談形式。日本自2022年起與美國舉行經濟2+2對話；除了美國，日本目前僅與英國舉行經濟2+2對話，英國因此創下歐洲國家先例。

另一方面，雷諾茲（Jonathan Reynolds）訪日期間將與赤澤亮正會談，這是英國CPTPP入會協定去年12月中旬正式生效實施後，雙方首次會晤。

英日經濟2+2對話定7日舉行。英國外交部表示，經濟2+2對話有助強化英日在多個領域的合作，包括公平貿易體系、先進科技、研發創新、雙邊投資，以及國防產業。

日本外務省則提到，雙方將就共同面臨的關鍵議題交換意見，特別是經濟安全、能源安全、推進自由開放的國際貿易，以及「與第三國的合作」。

訪日期間，雷諾茲將宣布英國擬與日本發展產業戰略夥伴關係（Industrial Strategy partnership），並發布相關規劃。「產業戰略夥伴關係」是英國政府新推出的夥伴關係模式；英日雙方將就產業戰略的擘劃進行合作。

除了官方代表團，英國另組產業代表團訪日。據英方規劃，雷諾茲與拉米（David Lammy）將在東京為人工智慧（AI）業者舉辦招待會，推廣英國政府今年1月中旬發布的AI行動計畫（AI Opportunities Action Plan），並與日方業界高階代表討論雙邊合作機會。

此外，英日將簽署離岸風電合作備忘錄。雷諾茲另將拜會日產汽車（Nissan）、豐田汽車（Toyota）等日本車業巨擘，並參訪數家在日本營運的英國企業。

英國官方資料顯示，日本是英國全球第15大貿易夥伴，雙邊貿易額一年達271億英鎊（約新台幣1兆1500億元），日本對英國的直接投資額達865億英鎊，約占英國外國直接投資（FDI）額4.2%。以英國為根據地的日本企業約1000家，支持英國本地約16萬個就業機會。

其中，內容涵蓋共同研發生產第6代匿蹤戰機的英、日與義大利三方合作「全球空戰計畫」（GCAP），在英國即已支持超過3500個就業機會，包括軟、硬體工程師。

拉米訪日期間另將拜會日本防衛省，並與在日本參與GCAP計畫的英國企業會晤。GCAP是日本首度嘗試與美國以外的國家共同規劃、執行大型國防建案。

英國外交部表示，結束訪日行程後，拉米將前往菲律賓，強化英國與區域內安全事務關鍵夥伴的合作。

英國外交部指出，經濟成長與安全防衛緊密相關；全球海運有1/3途經南海，菲律賓在區域內捍衛國際法與自由航行權的行動因此至關重要，有助確保國際貿易航道安全。

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