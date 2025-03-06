我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：墨西哥符合貿易協定的商品 關稅延到下月

「希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引怒

聯合國報告：2024年全球1/4國家女權倒退

中央社紐約聯合國總部6日綜合外電報導
聯合國婦女署去年在紐約聯合國總部進行第68屆會議。(新華社)
聯合國婦女署去年在紐約聯合國總部進行第68屆會議。(新華社)

根據聯合國婦女署（UN Women）今天發布的報告，受到氣候變遷和民主倒退等因素影響，去年全球有1/4的國家女性權利出現倒退。

法新社報導，報告指出，「民主制度弱化與性別平等倒退的情況同步發生。女性權利反對者正積極削弱關鍵女權問題上的長期共識」。

報告還稱，「近1/4的國家表示，性別平等方面的倒退正阻礙『北京宣言行動綱領』（Beijing Platform for Action）的落實」。北京宣言行動綱領是指1995年「世界婦女大會」（World Conference on Women）所制訂的婦女權利目標。

自1995年以來，世界各國國會中的女性代表人數增加了1倍多，但男性仍占有約3/4席次。

2010年至2023年間，享有社會福利的女性人數增加了1/3，但目前仍有20億女性生活在缺乏這類保障的地方。

在就業市場中，性別差距問題「數十年來停滯不前」。25至54歲女性中有63%從事有薪工作，同年齡段的男性則高達92%。

這份報告指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、全球衝突、氣候變遷以及人工智慧（AI）等新興科技，都是加劇性別不平等的新潛在威脅。

報告提供的資料顯示，過去10年來，與衝突相關的性暴力案件激增50%，其中95%受害者都是兒童或年輕女性。

2023年，有6億1200萬名女性生活在武裝衝突現場的方圓50公里內，相較2010年大增54%。

此外，在歐洲和中亞的12個國家中，至少53%女性曾遭受1種或多種形式的網路性別暴力。

報告提到：「在全球各地，針對女性的暴力仍以令人擔憂的速度持續發生。約有1/3女性一生中會遭遇親密伴侶的肢體暴力、性暴力或非來自伴侶的性暴力。」

這份報告還提出不同面向的計畫，以解決性別不平等問題，例如促進AI等新科技的使用平等、推動氣候正義相關措施、投資以消除貧窮、增加公共事務參與，以及打擊性別暴力等。

氣候變遷 AI 聯合國

上一則

「現在是歐洲分水嶺」 范德賴恩籲各國支持防衛財務

下一則

恐受川普關稅打擊 韓官員接連訪美

延伸閱讀

蘇丹內戰性暴力頻傳 聯合國：1歲童也遭武裝人員性侵

蘇丹內戰性暴力頻傳 聯合國：1歲童也遭武裝人員性侵
聯合國拚保護生態系 逾140國達協議設5年籌資計畫

聯合國拚保護生態系 逾140國達協議設5年籌資計畫
羈押逾10年...泰國秘密遣送40維吾爾人回中國 人權團體譴責

羈押逾10年...泰國秘密遣送40維吾爾人回中國 人權團體譴責
HKU5新冠狀病毒再引爆全球疫情？ 疾管署指大流行2特性

HKU5新冠狀病毒再引爆全球疫情？ 疾管署指大流行2特性

熱門新聞

豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

2025-03-02 12:02
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席歐洲領袖峰會。(美聯社)

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

2025-03-02 19:48
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
卡達航空一架空中巴士A350-900飛機從法國土魯斯附近的科洛米耶起飛。資料照片。路透

澳洲夫妻與驟逝乘客遺體共飛4小時 卡達航空：處理妥當

2025-02-28 12:33
英國首相施凱爾（左）3月1日在唐寧街會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。(美聯社)

美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

2025-03-01 19:20

超人氣

更多 >
不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因
轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…
川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
川普演講還在猛誇 馬斯克突然做這事引來國會警察

川普演講還在猛誇 馬斯克突然做這事引來國會警察