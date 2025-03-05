遭川普點名不公平 南韓反駁：對美關稅「趨近0%」

美國總統川普 先前指控，儘管美方向南韓 提供軍事支持，首爾當局仍對美國商品課徵高關稅 。南韓今天反駁這樣的說法，表示對美國商品所課關稅「趨近0%」。

法新社報導，川普（Donald Trump）昨天在美國國會兩院聯席會議上發表演說時，批評南韓與其他國家對美國課徵高關稅「非常不公平」。

川普指出，中國對美國產品的平均關稅是美國對中國的2倍，而南韓對美國產品的平均關稅竟是美國對南韓的4倍之多。

川普並且強烈抨擊拜登政府推出晶片法（CHIPS and Science Act）向外國晶片製造商發放補貼的作法，他呼籲國會議員們予以廢止。川普雖未點名南韓三星電子（Samsung Electronics），但根據晶片法，由於三星電子在德州設廠因而成為美國政府補貼的主要受惠者。

川普發表前述評論後不久，南韓產業通商資源部發布聲明，標題為「南韓從美國進口的商品關稅稅率實際上趨近0%」。

南韓產業通商資源部表示：「根據2012年生效的韓美自由貿易協定，兩國均對（對方）大部分商品取消關稅。」

南韓產業通商資源部補充道：「截至2024年，自美國進口的商品實際關稅稅率大約落在0.79%。」

「南韓時報」（The Korea Times）報導，根據南韓產業通商資源部，南韓最惠國待遇的平均關稅為13.4%，約是美國3.3%的4倍之多。然而，由於韓美自由貿易協定，南韓對美關稅幾乎是0%。

南韓產業通商資源部談到：「南韓政府計劃未來透過和美國的各種對話管道，積極說明這些細節。」