我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

助2萬人偷渡每人收1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

澤倫斯基下台可能性引議 新聞周刊列3大潛在接班人

中央社基輔3日綜合外電報導
烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）在整場俄烏衝突期間，一直是澤倫斯基的重要盟友。歐新社
烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）在整場俄烏衝突期間，一直是澤倫斯基的重要盟友。歐新社

美國共和黨人近日暗示，烏克蘭總統澤倫斯基可能必須下台，澤倫斯基則強調取代他並非易事。美國「新聞周刊」指出，烏國內已有相關討論，並列出最有望接班的3位潛在人選。

烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼

新聞周刊（Newsweek）報導，扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）出任駐英大使前，在2021至2024年間擔任烏克蘭武裝部隊總司令，這意味著在俄羅斯全面侵略烏國的行動中，基輔當局許多防衛工作是在他監督下進行。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年解除扎盧茲尼的軍事職務，改任命他為駐英大使，此舉引起高度爭議。有些人認為這是兩人對戰略及社會動員挑戰看法分歧，雙方緊張關係長期積壓下的結果。

英國媒體經濟學人（The Economist）取得的內部民調指出，儘管澤倫斯基仍是烏克蘭最受歡迎的政治人物，他在未來選舉的得票率可能輸給扎盧茲尼30至65個百分點。

基輔市長克里契科

克里契科（Vitali Klitschko）在戰爭期間也曾數次違抗澤倫斯基。他曾是WBC重量級拳王，在擔任兩屆基輔市議員後，他在2014年成為基輔市長。

在2023年，克里契科因指控澤倫斯基沒有坦承戰況而登上新聞頭條，他稱戰況並非媒體所形容得那樣陷入「僵局」。他指控澤倫斯基「陶醉地」說謊，同時稱讚扎盧茲尼說出「事實」。

烏克蘭國會議長斯特凡楚克

斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）在整場俄烏衝突期間，一直是澤倫斯基的重要盟友。

根據英國媒體i News，他在2021年被選為國會議長，具有法律學者及烏克蘭國家法學院（National Academy of Legal Sciences）成員背景。

美國總統川普（Donald Trump）之前建議烏克蘭在戰時舉行選舉，斯特凡楚克近日出面表示強力反對。

他上月也在歐洲議會（EP）發表演講，呼籲歐洲聯盟（EU）持續並增加對烏克蘭的支持，尤其是在防禦系統和戰機方面。他警告：「危險遠比你們想得還要近。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在戰爭期間也曾數次違抗澤倫斯...
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在戰爭期間也曾數次違抗澤倫斯基。他曾是WBC重量級拳王，在擔任兩屆基輔市議員後，他在2014年成為基輔市長。美聯社

澤倫斯基 烏克蘭 民調

上一則

菲律賓將查可疑中國間諜捐獻 確認收受官員身分

延伸閱讀

前白宮國家安全顧問麥馬斯特：川普被普亭耍了

前白宮國家安全顧問麥馬斯特：川普被普亭耍了
克宮談白宮大吵：澤倫斯基缺乏外交技巧 不想要和平

克宮談白宮大吵：澤倫斯基缺乏外交技巧 不想要和平
俄烏停戰？魯比歐：先讓普亭上談判桌 強生：澤倫斯基或須下台

俄烏停戰？魯比歐：先讓普亭上談判桌 強生：澤倫斯基或須下台
新聞評論／烏總統白宮受辱 賴清德仍要押注美國？

新聞評論／烏總統白宮受辱 賴清德仍要押注美國？

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

2025-03-02 12:02
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

2025-02-26 20:43
烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席歐洲領袖峰會。(美聯社)

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

2025-03-02 19:48
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
卡達航空一架空中巴士A350-900飛機從法國土魯斯附近的科洛米耶起飛。資料照片。路透

澳洲夫妻與驟逝乘客遺體共飛4小時 卡達航空：處理妥當

2025-02-28 12:33

超人氣

更多 >
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵

他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵
烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平
每周工作兩天 年收70萬美元 這項被動收入真好賺？

每周工作兩天 年收70萬美元 這項被動收入真好賺？
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城