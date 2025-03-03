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英：烏克蘭停火提議尚未達成共識 俄國稱西方失去團結

中央社倫敦3日綜合外電報導
美烏在白宮簽署礦產協議破局後，歐盟及其他國家在倫敦緊急召開峰會，決議按四步驟計畫，提供烏克蘭更多支援。圖中左起烏克蘭總統澤倫斯基、英國首相施凱爾、法國總統馬克宏。美聯社
美烏在白宮簽署礦產協議破局後，歐盟及其他國家在倫敦緊急召開峰會，決議按四步驟計畫，提供烏克蘭更多支援。圖中左起烏克蘭總統澤倫斯基、英國首相施凱爾、法國總統馬克宏。美聯社

在法國總統馬克宏表示，法國和英國已提出烏克蘭局部休戰計畫後，英國國防副大臣波拉德今天表示，英法兩國尚未就這項計畫達成共識。克里姆林宮則稱西方在烏克蘭問題上失去團結。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）昨天接受法國「費加洛報」（Le Figaro）訪問時指出，巴黎和倫敦當局提議在烏克蘭「空中、海上和針對能源基礎設施」方面休戰一個月。並表示，這樣的休戰至少初期不會包括地面戰鬥。

但主責武裝部隊事務的波拉德（Luke Pollard）告訴英國泰晤士電台（Times Radio）：「目前尚未就休戰的具體形式達成協議，但我們正在與法國及歐洲盟國一齊努力，探討如何…在烏克蘭建立長久且穩固的和平。」

另一名英國政府官員匿名表示：「目前有多種選項仍在討論中，尚需與美國和歐洲夥伴進一步討論，但休戰一個月還未達成協議。」

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天形容當前局勢「複雜」，並稱「整體西方陣營在烏克蘭問題上已開始失去部分團結」。

他說：「儘管可能的和平計畫已經初步成形，目前還不能說有一個一致的和平計畫。」

克里姆林宮也就烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統川普發生口角一事，指控澤倫斯基不想要和平。

培斯科夫告訴媒體記者：「他不想要和平，必須有人讓他想要和平。如果歐洲國家能做到，那當然值得稱讚。」

他形容川普與澤倫斯基間的公開爭執是「前所未見的事件」，並將責任歸咎於澤倫斯基，「委婉地說，他完全缺乏外交手腕」。

烏克蘭 澤倫斯基 馬克宏

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