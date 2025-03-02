波海3國未獲邀出席倫敦峰會 與英相施凱爾通話

波羅的海。(路透)

英國今天下午在倫敦召開歐洲與烏克蘭 安全峰會，愛沙尼亞、立陶宛 、拉脫維亞等3個波羅的海國家未受邀。英國首相施凱爾 上午與3國領袖通話，重申波海三國是英國的關鍵夥伴。

首相府一名發言人表示，施凱爾（Keir Starmer）上午與愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）、拉脫維亞總理希林娜（Evika Siliņa），以及立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）通話。

這名發言人指出，施凱爾重申愛沙尼亞、立陶宛及拉脫維亞是英國關鍵夥伴，包括這3國都是英國主導的遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force）成員。施凱爾也肯定這3國在支持烏克蘭方面，貢獻名列前茅。

施凱爾強調，他目前全力聚焦於確保烏克蘭取得長久和平，且在強而有力的安全保證支持下，這個和平需能確保烏克蘭未來主權。

施凱爾向波海三國領袖說明他近日分別與烏克蘭、法國和美國領袖進行相關討論的結果。首相府發言人表示，各方均同意歐洲必須團結一致、加速行動，以達成最佳結果。各方同意，烏克蘭戰事如何結束，攸關歐洲未來安全。

施凱爾另向波海三國領袖說明今天下午倫敦峰會的議程規劃，各方商定未來數週保持密切聯繫。

受歷史經驗影響，緊鄰俄羅斯的波海三國在歐洲具鮮明「對俄鷹派」色彩；無論是在支援烏克蘭、或提升對本國和集體安全防衛的投資方面，以相關支出在國內生產毛額（GDP）的占比而言，這3個國家在歐洲北大西洋公約組織（NATO）成員國之間均名列前茅。

不過，英方未邀請這3個國家出席倫敦峰會，共商如何確保烏克蘭的長久和平與主權獨立、以及如何強化歐洲集體安全防衛，歐洲外交圈有消息指出，波海三國政府對此感到失望不滿。

英國首相府目前未回應媒體相關詢問。