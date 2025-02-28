泰國遣返維吾爾人引發擔憂 美、日要公民提高警覺

泰國遣返 40名維吾爾 人回中國引起批評。由於2015年曼谷四面佛爆炸案和當年泰國政府遣返維吾爾人相關，昨天的遣返已引起安全隱憂，日本和美國政府都提醒在泰國的公民要提高警覺。

2014年有超過300名維吾爾人逃離中國，泰國政府在泰國與馬來西亞的邊境扣留這批人，2015年泰國遣返了109人回中國，另外173名主要是婦女及兒童的維吾爾人被送到土耳其，剩下53人滯留在泰國移民拘留中心及尋求庇護，之後有5人在拘留中心死亡，包括2名兒童。

其餘的48名維吾爾人被泰國當局拘留，其中5人因曾企圖逃走而被關入監獄。泰國政府在拘留這些人超過11年後，昨天凌晨將其中40人遣返回中國。

2015年8月17日曼谷知名的觀光景點四面佛發生了令全球震驚的爆炸案，當時造成20人死亡、163人輕重傷，泰國警察當時逮捕了多名土耳其籍和中國籍的維吾爾人。泰國政府調查後認為，爆炸案的起因是因為泰國遣返了109名維吾爾人回中國。

昨天泰國政府再度遣送一批維吾爾人回中國，引起疑慮。民族報（The Nation）以「泰國遣返維吾爾人回中國是否會引發另一起攻擊？」（Will Thailand's Uyghur repatriation to China spark another attack?）為題撰文，爬梳了當年的事件歷史，並指出泰國政府昨天的遣返行為，恐怕引起安全的隱憂。

美國駐泰國大使館今天發出安全警示，指出因為潛在的風險增加，提醒在泰國的美國公民提高警覺，特別是在人潮擁擠的地方，並要大家重新檢視個人的安全計畫。

由於當年四面佛爆炸案死者中有日本人，日本外務省昨天晚間也針對此事公告請在泰國的日本僑民和旅客注意，特別是觀光設施周邊、活動會場、餐廳、酒店、購物中心、大眾運輸工具、宗教相關設施等群眾聚集場所，容易成為恐怖襲擊的目標，需要特別注意。