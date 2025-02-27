我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊機密與中國公司交易 南加華男認罪臨10年監禁

英查理國王破例邀他2度國事訪問 川普立刻秀來信

民主剛果叛軍集會發生爆炸釀11死65傷 戰事恐惡化

中央社金夏沙27日綜合外電報導
剛果民主共和國叛軍組織「3月23日運動」（M23）今天在東部布卡伏市舉行的集會發生爆炸，釀11死65傷。路透
剛果民主共和國叛軍組織「3月23日運動」（M23）今天在東部布卡伏市舉行的集會發生爆炸，釀11死65傷。路透

剛果民主共和國叛軍組織「3月23日運動」（M23）今天在東部布卡伏市舉行的集會發生爆炸，釀11死65傷，叛軍聯盟領袖將事件歸咎於民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）。

路透報導，自今年初以來，M23叛軍在民主剛果東部持續推進，占領布卡伏（Bukavu）和該地區最大城市果瑪（Goma）。民主剛果稱M23獲得鄰國盧安達支持。

民主剛果總統另於社群平台X寫道，布卡伏爆炸案有「數人」死亡，同時怪罪「一支非法駐紮在剛果領土上的外國軍隊」。民主剛果當局與叛軍都未提供證據來證明自己的說法。

民主剛果東部礦產資源豐富，這起事件可能導致當地戰事進一步惡化，該地區的戰爭已將多個鄰國捲入。

包括M23在內的叛軍聯盟領袖南加（Corneille Nangaa）在記者會上表示，這起爆炸案使用的手榴彈，跟蒲隆地在民主剛果的駐軍使用的手榴彈是同一種類型。路透無法獨立查證這一點。

蒲隆地派兵進駐民主剛果東部多年，起初是為了在那裡追捕蒲隆地叛亂分子，最近則是為了協助打擊M23。

蒲隆地軍方發言人譴責這起攻擊，並於X平台上稱布卡伏市裡沒有蒲隆地士兵，但他未具體回應南加關於手榴彈的說法。

南加

上一則

梵蒂岡：教宗病況持續改善 已走出最危急階段

延伸閱讀

鋼鋁之後 川普關稅大刀砍向進口銅 傾銷將採報復措施

鋼鋁之後 川普關稅大刀砍向進口銅 傾銷將採報復措施
郭納德提工薪家庭稅收抵免 眾多民代力挺

郭納德提工薪家庭稅收抵免 眾多民代力挺
供給過剩...民主剛果暫停鈷出口

供給過剩...民主剛果暫停鈷出口
聯合國：民主剛果叛軍處決兒童

聯合國：民主剛果叛軍處決兒童

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
烏克蘭總統澤倫斯基28日將前往華府與美國總統川普簽署礦產協議。圖為烏克蘭一處礦場。(美聯社)

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

2025-02-26 20:43
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
美媒分析，烏克蘭總統澤倫斯基有5件事激怒美國總統川普，讓美國幾乎撤回軍事支援；圖為澤倫斯基（左）去年9月與川普（右）曾在紐約會面。（美聯社）

美媒：澤倫斯基這5件事激怒川普 讓美國想撤回軍援

2025-02-22 01:29

超人氣

更多 >
農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利

農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去
「如果半夜接獲情報 中國侵台…會採何行動」魯比歐這樣回答

「如果半夜接獲情報 中國侵台…會採何行動」魯比歐這樣回答
礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

礦產協議全文曝光 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句