歐盟發言人：歐盟未搞砸美國 而是繁榮美國

美國總統川普批評歐盟的成立是為了搞砸美國，並揚言對歐加徵25%關稅。(路透)

美國總統川普 批評歐盟 的成立是為了搞砸美國，並揚言對歐加徵25%關稅 。歐盟執委會貿易發言人回應，歐盟成立以來持續支持著美國的繁榮，對於可能的關稅，歐盟將以保護自身利益因應。

川普（Donald Trump）26日再次表達對歐洲的不滿，在內閣會議批評歐洲聯盟（EU）的成立「就是為了搞砸（screw）美國」。

歐盟執行委員會（European Commission）貿易領域發言人吉爾（Olof Gill）在中午例行記者會反駁「搞砸說」，指歐盟的成立支持美國繁榮，因為透過整合巨大的歐洲單一市場，使貿易便利、降低成本並統整法規標準，使美國企業在歐洲的投資非常有利。

他強調，美國企業得以獲取巨大營收，正是因為歐盟市場的整合，這也是為何歐盟與美國的貿易額達1.5兆歐元（約1.6兆美元），占全球最大份額。

吉爾表示，歐盟與美國應該維持合作，而非彼此針對，歐盟站在對話、開放和互惠的立場，希望美國照規則行事。

對於川普揚言可能對歐施加25%關稅，則需待美方有清楚政策，歐盟才能具體回應，但歐盟準備好保護自身企業和消費者。

此外，有記者問及美國對中國施加關稅下，中國過剩產品可能重新導入歐盟，造成「第2層衝擊」，吉爾表示歐盟的貿易因應準備工作也涵蓋了這個面向。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）至今未能與川普會面，歐盟對外事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）昨天原定與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）的會面也臨時取消，使歐盟與美溝通情況引起疑問。

執委會發言人波德斯達（Arianna Podesta）回應，歐盟不同層級、透過不同形式的溝通工具，自川普上任以來持續與美方進行成果豐富的接觸，不過她並未說明有何豐富成果。