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捷克最大醫院陷貪腐風暴 17名高層涉案院長被免職

中央社布拉格27日專電

捷克最大醫療機構「莫托爾大學醫院」已有17位高層管理人員，被警方指控涉嫌賄賂、挪用公款、洗錢與濫用歐盟資金，其中院長盧德維克因涉嫌從醫院的合約中抽取回扣，已被衛生部長免除職務。

捷克警方正大規模調查莫托爾大學醫院（Motol University Hospital）的貪腐案件，迄今已有17人被指控，包括院長盧德維克（Miloslav Ludvík）。衛生部長瓦雷克（Vlastimil Válek）已將盧德維克免職。

莫托爾大學醫院是捷克最大醫療機構，位於布拉格西部，擁有自己的地鐵站，每年治療超過100萬名患者，同時負責培訓國內大量醫生和護理人員。

然而，這家醫院的高層管理人員，在24日被警方指控涉嫌賄賂、挪用公款、洗錢與濫用歐盟資金，此案正受到歐洲檢察官辦公室的監督。

這17名被告主要涉及2項建設補助金，資金來自捷克和歐洲的共同資助。一項用於興建腫瘤中心，預計補助金總額超過37億克朗（約1.5億美元）；另一項則投入醫院「藍色大樓」（Blue Pavilion）的節能改造，此大樓負責成人病患的治療。

莫托爾腫瘤中心的建設是「國家復甦計劃」（National Recovery Plan）的重點項目，此計劃涵蓋捷克社會7大優先領域，其中之一為「國民健康與韌性」，捷克政府承諾加強癌症預防。

院長盧德維克涉嫌從醫院的合約中抽取數個百分點的回扣，並收受賄賂；盧德維克自2000年起領導莫托爾大學醫院，期間曾短暫擔任捷克衛生部長，如今成貪腐案的矚目焦點。

莫托爾大學醫院醜聞案不斷有新進展，25日被指控人數從16人增加至17人，26日衛生部決定基於「預防考量」，暫停向莫托爾大學醫院提供數十億克朗的補助金，以確保國家重點項目的安全性。

除了醫院院長遭指控，副院長布丁斯基（Pavel Budinský）、捷克體育聯盟主席兼律師揚斯塔（Miroslav Jansta），以及建築公司Geosan Group代表也被警方指控。

報導指出，布丁斯基曾在辦公室與布拉格的餐廳安排會談，向相關人士索取金錢，以斡旋醫院的各類合約或爭取特定利益。

刑事調查人員正在追蹤布丁斯基的資產，調查顯示，布丁斯基在哥斯大黎加和蒙特內哥羅擁有房地產，而這些資產的合法來源存疑。他的妻子茲丹妮卡（Zdeňka）也因管理海外財產而受到調查。

腫瘤 歐盟 地鐵站

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