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俄駐馬賽領事館爆炸案 2名法國國科院職員承認犯案

中央社馬賽26日綜合外電報導
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適逢俄烏戰爭滿3周年，俄駐法馬賽總領事館24日上午驚傳爆炸案，時機敏感。圖為法國消防員和救援部隊站在俄駐法馬賽領事館入口附近進行調查。路透
適逢俄烏戰爭滿3周年，俄駐法馬賽總領事館24日上午驚傳爆炸案，時機敏感。圖為法國消防員和救援部隊站在俄駐法馬賽領事館入口附近進行調查。路透

法國南部大港市馬賽的俄羅斯領事館24日遭人投擲爆裂物，法國檢方今天表示，2名法國國家科學研究中心（CNRS）的法籍男性職員已承認犯案，理由與俄烏戰爭有關。

法新社報導，俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略於24日屆滿3周年當天，俄國駐馬賽領事館的庭院遭人投入3個塑膠瓶裝著氮和其他化學物質混合做成的急造爆炸裝置（improvised explosive device），其中2個爆炸。

這起事件並未造成任何人受傷，也無通報財損。但俄羅斯稱這起事件是「恐怖主義攻擊」，法國政府也譴責「所有對外交館處的安全危害」。

馬賽檢方表示，2名男嫌的職業分別是工程師和化學家，他們被控「以對人構成危險的手段」損害財物，以及「未經許可製造爆裂物或能引起燃燒的裝置」。

檢方還說，兩人「在俄羅斯與烏克蘭衝突的背景下替自身行為辯護」，他們明天將接受法官庭訊。

法國地方報紙「普羅旺斯報」（La Provence）報導，這2名男子分別是40多歲和50多歲，他們被認出24日當天在馬賽市政府前參加一場挺烏克蘭的示威。

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