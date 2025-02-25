我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用

ICE幹員個資海報到處貼 掃蕩無證客受挫

中國籍研究員洩日本國立研究機構資訊 法官判決有罪

中央社東京25日專電
圖為東京地方法院大樓。路透
圖為東京地方法院大樓。路透

曾任職日本國立研究開發法人「產業技術總合研究所」（產總研）的中國籍男性權恒道將先進技術資訊外洩給中國企業，涉違反日本的不當競爭防止法被告。今天東京地方法院開庭審理此案，判決被告有罪。

日本朝日新聞報導，現年61歲的權恒道曾擔任產總研的研究員，東京地方法院今天審理他涉嫌違反不當競爭防止法一案，做出判刑2年6個月，緩刑4年，罰款200萬日圓（約1.3萬美元）的判決。

被告權恒道被起訴內容是2018年他將產總研的營業秘密氟化合物的研究資料以電子郵件方式傳送給中國化學產品製造公司。法院審判的重點是被告外洩的資料是否屬營業秘密。

檢方指出，資料是被告權恒道是以產總研的實驗器材所得的內容，屬有守密義務的對象。且被告將秘密資料外洩給自己在中國成立的公司，並未向產總研申報自己有參與經營。

被告權恒道的辯護律師提出反駁指出，「中國也有有關氟化合物的實驗，權恒道提供的資料不算是秘密」、「傳電子郵件的不是被告，而是另外的職員」。

日媒2023年6月17日報導，日本警方懷疑曾是產總研高級主任研究員的權恒道可能將其研究有關氟化合物的先進技術情報，以電子郵件方式傳送給中國化學產品製造公司，涉嫌違反不當競爭防止法遭到日警逮捕。

日警調查得知，權恒道曾因在科學技術研發有所貢獻獲中國政府表揚，可能參與中國政府主導的「千人計畫」。

「千人計畫」是中國政府以強化科學技術為目標展開的計畫，招攬成員除外籍研究者外，也包括在海外表現傑出的中國籍研究人員，各國對「千人計畫」以高額報酬換取成員洩漏技術與情報紛紛強化警戒。

日本 千人計畫

上一則

馬航MH370消失近11年謎團未解 馬來西亞宣布重啟搜尋

延伸閱讀

巴菲特喊加碼投資 日本5大商社股價應聲飆漲

巴菲特喊加碼投資 日本5大商社股價應聲飆漲
動漫迷樂了 海賊王、火影忍者等首度在美設專賣店

動漫迷樂了 海賊王、火影忍者等首度在美設專賣店
日本京都主要景點外國客大增 日本客轉往「隱藏景點」

日本京都主要景點外國客大增 日本客轉往「隱藏景點」
訪日被問參選總統、黨主席？盧秀燕：不必多想

訪日被問參選總統、黨主席？盧秀燕：不必多想

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
俄羅斯總統普亭13日以視訊方式出席一場在莫斯科的會議。(路透)

美情報：普亭無意停戰 談判是為拖時間達成1目的

2025-02-18 21:20
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標
「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信

「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信
就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大