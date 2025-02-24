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巴基斯坦瓜達爾機場蓋完未用 一帶一路工程淪蚊子館

中央社瓜達爾24日綜合外電報導
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由中國全額出資、在巴基斯坦瓜達爾興建的新國際機場，自去年10月完工迄今不見旅客或飛機起降，這個「中巴經濟走廊」大型工程，儼然已成為蚊子館。美聯社
由中國全額出資、在巴基斯坦瓜達爾興建的新國際機場，自去年10月完工迄今不見旅客或飛機起降，這個「中巴經濟走廊」大型工程，儼然已成為蚊子館。美聯社

美聯社報導，由中國全額出資、在巴基斯坦瓜達爾興建的新國際機場，自去年10月完工迄今不見旅客或飛機起降，這個「中巴經濟走廊」大型工程，儼然已成為蚊子館。

根據美聯社，中國出資2億4000萬美元在巴基斯坦濱海城市瓜達爾（Gwadar）興建的這座新國際機場，與機場所在地俾路支省（Balochistan）的貧困、動盪景況形成鮮明對比。

中國過去10年對俾路支省和瓜達爾大量注資，這是推動數以十億計美元計畫「中巴經濟走廊」（CPEC）的其中一環，以連接新疆與阿拉伯海（Arabian Sea），「中巴經濟走廊」號稱中國「一帶一路」的關鍵和旗艦項目。

當局盛讚這座機場能為瓜達爾帶來改變，但缺乏證據證明此事；瓜達爾並未連接至全國電網，供電須仰賴鄰國伊朗或太陽能發電，甚至缺乏乾淨的水。

對人口數9萬的瓜達爾而言，這座號稱可容納40萬旅客的機場並非首要發展目標。

專門研究中巴關係的國際關係專家哈立德（Azeem Khalid）說，這座機場是為了中國，而非為巴基斯坦或瓜達爾而蓋，這是為了確保中國公民能入境瓜達爾或俾路支省。

這座機場完工後，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）和中國總理李強主持了一場線上儀式，首航也不對媒體和一般民眾開放。

該機場還因為安全疑慮延後啟用。有人擔心該地區山地靠近機場，可能成為發動攻擊的理想地點。

俾路支人民黨（Balochistan Awami Party）地區主席霍斯（Abdul Ghafoor Hoth）指出，沒有瓜達爾居民受僱到機場工作，連僱用民眾當機場保全也沒有。

哈立德指出，若不採用當地勞動力、貨物或服務，「中巴經濟走廊」就不能帶來涓滴效益。隨著中國資金湧入瓜達爾，嚴厲的安全措施也隨之而來，設置了障礙並加深民眾的不信任。

哈立德說：「巴基斯坦政府不願給俾路支人任何東西，俾路支也不願拿政府給的任何東西。」

殷切保護中國投資的巴基斯坦當局，已加強在瓜達爾的軍事部署，以打擊異議分子。瓜達爾隨處可見檢查站、鐵絲網、軍隊、路障及瞭望塔。當地道路一週有幾天會隨時封閉，以便中國工人和巴基斯坦貴賓安全通行。

根據美聯社，當地政府表示，「中巴經濟走廊」已為瓜達爾當地創造約2000個就業機會。但不清楚這裡指的「當地」是俾路支居民或者來自巴基斯坦其他地方的人；當局對此並未詳細說明。

由衛星圖像顯示在巴基斯坦濱海城市瓜達爾（Gwadar）新建的國際機場。美聯社
由衛星圖像顯示在巴基斯坦濱海城市瓜達爾（Gwadar）新建的國際機場。美聯社

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