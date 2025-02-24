倫敦是英國最富有的城市 但同樣逃不過「這問題」

倫敦還是英國最富有的城市，但人口正在老化。路透

倫敦不像以前一樣年輕又充滿朝氣了。它可能是英國最富有、最有生產力的城市，但高齡化速度與鄉村相當。

雖然倫敦尚未步入未富先老的困境，但房價 高漲加上人口下降，意味著它的高齡化速度是英國其他地方的兩倍。

2001-2022年間，倫敦居民的平均年齡從低於34歲上升到36歲，雖仍較英國其他地方年輕，卻和較小城市如布里斯托（Bristol）、卡地夫（Cardiff）以及諾丁漢（Nottingham）等愈來愈年輕的趨勢相反。

低出生率扮演了重要原因。智庫「決議基金會」（Resolution Foundation）估計，2010年代倫敦出生率從2000年代的約千分之16下降至千分之14。此外，英國脫歐 後移居該國的年輕人越來越少移入倫敦，比較可能選擇其他城市。

雖然全英國65歲以上人口占比，從1974年的七分之一攀升到如今的大約五分之一，但倫敦的高齡人口占比仍低於八分之一。儘管如此，倫敦的中年屋主越來越多，對公共服務及房價造成影響。

倫敦的房價高昂愈趨惡化，且買房成本已超過了收入。在1998年，一間典型的房屋要價是一個家庭一年收入中位數的5.9倍；2011年時是11.9倍；現在則是14.1倍，導致想在生小孩前買房的人不是繼續等下去，就是遷出倫敦。

智庫「城市中心」（Centre for Cities）的分析顯示，以過去10年的人口數來看，過去20年成長最迅速的城市是米爾頓凱因斯（Milton Keynes）、白金漢郡（Buckinghamshire）、彼得波羅（Peterborough）與劍橋郡（Cambridgeshire），從這些地方通勤至倫敦不用一小時。

根據產業團體英國金融行業協會（UK Finance）的房貸數據，負擔能力使倫敦首購族的年齡，從2007年的31歲延後到現在的34歲。