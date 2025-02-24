中國軍艦鄰近澳紐掀憂 恐迫使澳洲檢討對中關係

中國海軍先前警告要在澳洲附近執行實彈演習，但澳洲21日表示，未發現中國海軍船艦在澳洲東岸外海實彈射擊。中國海軍示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

中國3艘軍艦近日航行於澳洲 東岸外海，進行實彈演習，引發澳洲與紐西蘭關切。美聯社引述專家分析，澳洲與中國關係近期才獲得改善，這起事件可能迫使澳洲重新思考對中關係。

美聯社報導，澳洲及紐西蘭領導人表示，中國海軍在澳紐間海域進行一系列不尋常實彈演習，迫使航班在短時間內改道，事前應該向他們發出更多警告。

中國3艘軍艦於21及22日在澳紐之間的塔斯曼海（Tasman Sea）國際水域演習，至少有1次演習涉及實彈，而該水域上空是1條繁忙的商業航線。

目前沒有中國違犯任何法律的跡象，但分析家指出，這起事件凸顯了因中國影響力而導致的區域緊張局勢升級。

據報導，中國是澳紐兩國的最大出口夥伴，在此事件之前，隨著中國對許多澳洲商品的貿易限制逐漸解禁，中澳當局關係改善已有一段時間。

但澳洲前國防官員、智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛、戰略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）表示，最新事態發展可能迫使澳洲政府重新思考，是否該慶祝對中關係取得成功。

休布瑞吉指出，中國對澳洲在亞洲日益增強的軍事關係感到煩惱，這可能是中國軍艦進行演習的原因之一。澳洲與日本、菲律賓及越南 加強軍事安全關係，增加了澳洲在該地區海域的軍事存在，而這3國都與中國有領土爭端。

此外，他還表示，在全球關係不斷變化、中國與台灣之間的緊張局勢加劇之際，北京當局正尋求孤立那些國家。

休布瑞吉說：「任何過去認為與中國建立軍事關係沒有壞處的人，現在已明白事實並非如此。南太平洋地區任何人最不希望看到的情況是，中國軍隊將他們帶給東南亞 和北亞的緊張和侵略性，帶到我們鄰近區域。」