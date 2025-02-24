我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

中國軍艦鄰近澳紐掀憂 恐迫使澳洲檢討對中關係

中央社威靈頓24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國海軍先前警告要在澳洲附近執行實彈演習，但澳洲21日表示，未發現中國海軍船艦在澳洲東岸外海實彈射擊。中國海軍示意圖，非新聞事件圖。(新華社)
中國海軍先前警告要在澳洲附近執行實彈演習，但澳洲21日表示，未發現中國海軍船艦在澳洲東岸外海實彈射擊。中國海軍示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

中國3艘軍艦近日航行於澳洲東岸外海，進行實彈演習，引發澳洲與紐西蘭關切。美聯社引述專家分析，澳洲與中國關係近期才獲得改善，這起事件可能迫使澳洲重新思考對中關係。

美聯社報導，澳洲及紐西蘭領導人表示，中國海軍在澳紐間海域進行一系列不尋常實彈演習，迫使航班在短時間內改道，事前應該向他們發出更多警告。

中國3艘軍艦於21及22日在澳紐之間的塔斯曼海（Tasman Sea）國際水域演習，至少有1次演習涉及實彈，而該水域上空是1條繁忙的商業航線。

目前沒有中國違犯任何法律的跡象，但分析家指出，這起事件凸顯了因中國影響力而導致的區域緊張局勢升級。

據報導，中國是澳紐兩國的最大出口夥伴，在此事件之前，隨著中國對許多澳洲商品的貿易限制逐漸解禁，中澳當局關係改善已有一段時間。

但澳洲前國防官員、智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛、戰略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）表示，最新事態發展可能迫使澳洲政府重新思考，是否該慶祝對中關係取得成功。

休布瑞吉指出，中國對澳洲在亞洲日益增強的軍事關係感到煩惱，這可能是中國軍艦進行演習的原因之一。澳洲與日本、菲律賓及越南加強軍事安全關係，增加了澳洲在該地區海域的軍事存在，而這3國都與中國有領土爭端。

此外，他還表示，在全球關係不斷變化、中國與台灣之間的緊張局勢加劇之際，北京當局正尋求孤立那些國家。

休布瑞吉說：「任何過去認為與中國建立軍事關係沒有壞處的人，現在已明白事實並非如此。南太平洋地區任何人最不希望看到的情況是，中國軍隊將他們帶給東南亞和北亞的緊張和侵略性，帶到我們鄰近區域。」

澳洲 東南亞 越南

上一則

德AfD成第2大黨 魏德爾為創黨首位總理候選人

下一則

倫敦是英國最富有的城市 但同樣逃不過「這問題」

延伸閱讀

魯比歐：中國准美企在中國做什麼 美國就准中企在美國做什麼

魯比歐：中國准美企在中國做什麼 美國就准中企在美國做什麼
中澳外長會見 黃英賢關切中國海警在澳洲附近實彈演習

中澳外長會見 黃英賢關切中國海警在澳洲附近實彈演習
解放軍澳紐海域演習 至少3航班改道 澳軍方：嚴重干擾

解放軍澳紐海域演習 至少3航班改道 澳軍方：嚴重干擾
中國軍艦示警海上演習 澳洲稱未發現實彈射擊

中國軍艦示警海上演習 澳洲稱未發現實彈射擊

熱門新聞

美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35
俄羅斯總統普亭13日以視訊方式出席一場在莫斯科的會議。(路透)

美情報：普亭無意停戰 談判是為拖時間達成1目的

2025-02-18 21:20

超人氣

更多 >
不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞

不是所有食物塞進冰箱就沒事 這些東西冰了反而更快壞
陳曉離婚5天就爆新戀情 對象竟是「甄嬛傳」的她

陳曉離婚5天就爆新戀情 對象竟是「甄嬛傳」的她
紐約太冷又貴 華人家庭搬到德州見「物價水平」樂壞了

紐約太冷又貴 華人家庭搬到德州見「物價水平」樂壞了
范冰冰中空開到腰 胸型被看光 大動作胸貼不慎外露

范冰冰中空開到腰 胸型被看光 大動作胸貼不慎外露
川普：我們把巴拿馬運河白白送人 但不是要給中國

川普：我們把巴拿馬運河白白送人 但不是要給中國