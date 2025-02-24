教宗病危 梵蒂岡24日晚開始馬拉松祈福儀式

修女們24日在羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）外祈禱，教宗方濟各自早日康復。美聯社

教宗方濟各 病情危急，梵蒂岡 新聞室發動馬拉松祈福活動。從24日晚開始，將持續每晚在聖伯多祿廣場為教宗健康舉行誦唸玫瑰經活動，24日晚儀式將由教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）樞機主教主持。

教宗方濟各14日入院，22日出現呼吸危機，病情惡化，需要氧氣與輸血治療，23日晚雖未再發生呼吸危機，但驗血結果顯示有輕微腎衰竭。教宗24日比過去更晚醒來，在梵蒂岡上午8時30分的簡訊中寫道，教宗仍在休息。梵蒂岡消息稱教宗在接近中午時刻醒來，沒有痛苦不適感，心情不錯。

教廷新聞室表示，從24日晚開始，所有居住在羅馬的樞機主教，以及羅馬教廷與教區的神職人員，將匯集各地天主子民的關懷，在晚上9時聚集在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），為教宗方濟各（Pope Francis）的健康祈福。

教宗下榻的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）和天主教聖心大學羅馬分校，也發起加強為教宗禱告的活動。

傑梅利醫院發布聲明指出，從24日開始，在醫院大廳的聖若望保祿二世禮拜堂（Cappella San Giovanni Paolo Il），將在每天12時至下午1時舉行聖體敬禮儀式，隨後在下午1時5分舉行彌撒。在這兩個時刻，醫院都會以特別的方式為教宗祈禱。

下午4時30分，醫院廣場的聖若望保祿二世雕像前將舉行誦念玫瑰經活動，下午5時按照既定行程，會在醫院大廳禮拜堂再舉辦一場彌撒。這兩場活動都會為教宗健康祈禱。

世界各地為教宗方濟各的康復發起許多祈禱，教宗方濟各周日透過書面發布的三鐘經演講中，他感謝所有人為他祈禱。