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前任送的禮物不知該丟哪？菲慈善團體鼓勵捐「分手箱」

中央社／馬尼拉23日專電
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菲律賓天主教慈善組織「馬尼拉明愛會」最近推出「分手箱」（Break Up Box）項目，鼓勵分手情侶把前任的物品打包捐出。圖為馬尼拉明愛會總部。（中央社）
菲律賓天主教慈善組織「馬尼拉明愛會」最近推出「分手箱」（Break Up Box）項目，鼓勵分手情侶把前任的物品打包捐出。圖為馬尼拉明愛會總部。（中央社）

菲律賓一個天主教慈善組織的二手物品捐贈計畫，最近推出「分手箱」項目，鼓勵分手情侶把前任的物品打包捐出，而不是丟進垃圾筒，以幫助有需要的人。

「馬尼拉明愛會」（Caritas Manila）的「二手物品捐贈」（Segunda Mana）計畫已行之有年，取得不錯的成效，總部的帳蓬及倉庫放滿了善心人士捐出的二手衣物、櫥櫃、電器、沙發等用品。

為擴大捐贈行動的效益，馬尼拉明愛會19日推出「分手箱」（Break Up Box）項目，鼓勵分手情侶把前任留下的物品打包捐出。

馬尼拉明愛會在臉書發文寫道：「你的前任可能沒有第2次機會，但他留下的東西可以有（第2次機會）」、「把沒用的前任的有用物品捐出來」、「把傷痛放入箱中，揮別過去」。

另一則貼文則介紹了參與「分手箱」的步驟：把想要遺忘的物品裝入箱中，帶到捐贈站並拍照，最後跟回憶說聲「謝謝」及「拜拜」。

記者今天走訪馬尼拉明愛會，工作人員告知，前任留下的衣物、皮包、鞋子、玩具熊等，都可以捐出。目前「分手箱」仍持續在各商場、教會的捐贈站募集中，尚未送回總部。

在二手物品捐贈計畫之下，馬尼拉明愛會把蒐集到的二手物品進行義賣，包括「分手箱」，收入投注於教育資助計畫及其他扶貧工作。

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