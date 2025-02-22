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以色列延後釋放620囚 哈瑪斯痛批違反停火協議

中央社耶路撒冷22日綜合外電報導
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無人機拍攝畫面顯示，巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子聚集在加薩南部拉法，準備移交人質。(路透)
無人機拍攝畫面顯示，巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子聚集在加薩南部拉法，準備移交人質。(路透)

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天依據加薩走廊停火協議釋放6位以色列人質後，以國官員表示，延後原定於今天釋放數百名巴勒斯坦囚犯及被關押者的計畫，引發哈瑪斯抨擊。

法新社報導，以色列消息人士並未就何以延後釋放巴勒斯坦人一事提出明確解釋。

哈瑪斯（Hamas）發言人卡努（Abdel Latif al-Qanou）透過聲明指出：「（以色列）占領者未按照約定時間，釋放換囚協議下第7批囚犯和被關押者，是公然違反（停火）協議。」

卡努還指控以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）是在實施拖延戰術。

在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）和加薩走廊（Gaza Strip），巴勒斯坦家庭為等待被關押的親人歸來苦等好幾個小時。

根據非政府組織「巴勒斯坦囚犯協會」（Palestinian Prisoners' Club），以色列今天預定釋放620人，其中大部分是在以哈戰爭期間遭到關押的加薩走廊居民，然而他們一直到晚間都還沒獲釋。

內唐亞胡今天發表聲明，矢言「繼續採取果斷行動以帶回所有人質」。兩位以色列官員透露，他預計今晚召開安全諮詢會議。

一位不具名官員提到，安全諮詢會議結束時，以色列當局將做出關於與哈瑪斯停火協議下一步驟的決定。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天也警告，如果哈瑪斯不釋放所有以色列人質，這個組織將被「消滅」。

哈瑪斯公布的一支影片顯示，仍在他們手上的2名以色列人質坐在車上觀看今天的6名人質釋放儀式。法新社無法查證這支影片的真實性。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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