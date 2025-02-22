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中澳外長會見 黃英賢關切中國海警在澳洲附近實彈演習

記者陳湘瑾／即時報導
中國外交部長王毅（右）21日在南非約翰尼斯堡出席G20外長會期間，應約會見澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）。（圖／取自中國外交部）
中國外交部長王毅（右）21日在南非約翰尼斯堡出席G20外長會期間，應約會見澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）。（圖／取自中國外交部）

自中國海軍船艦先前警告要在澳洲附近執行實彈演習後，中國外交部長王毅21日在南非約翰尼斯堡出席G20外長會期間，應約會見澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）。黃英賢在會中敦促中國就其軍艦在澳洲東海岸附近的行動保持更高的透明度；王毅則表示，中方贊賞澳方多次重申恪守一個中國原則，希望澳方繼續尊重中方核心利益和重大關切。

根據中國外交部發布的新聞稿，王毅表示，在兩國領導人戰略引領下，中澳關係止跌回穩，受到兩國各界歡迎。兩國關係重回健康穩定軌道符合雙方共同利益，順應兩國人民的共同願望，中方願同澳方一道，推動建設更加成熟穩定、更富成果的中澳全面戰略夥伴關係。

王毅表示，中方讚賞澳方多次重申恪守一個中國原則，希望澳方繼續尊重中方核心利益和重大關切，維護雙邊關係的政治基礎，妥善處理差異分歧。面對當前複雜多變的國際形勢，中方主張各國應踐行真正的多邊主義，「願同包括澳方在內的國際社會一道，維護好二戰勝利成果，維護好以聯合國為核心的國際體系。」

新聞稿指出，黃英賢在會見時表示，當前，中澳各領域交往邁出積極步伐，經貿往來全面恢復，釋放利好消息。澳方堅持奉行一個中國政策，願繼續同中方在符合各自國家利益的領域加強合作，維護國際法治和戰略安全，共同應對全球性挑戰。

另外，由於中國海軍船艦在21日突然發布實彈演習警告，迫使多架商業航空公司改變航線，紐西蘭國家廣播電台RNZ報導指出，黃英賢在與王毅會見時，已向中方提出對該軍事演習的關切，特別是對艦隊行動透明度不足，以及演習提前通知時間過短的問題進行交涉。

綜合外媒報導，澳洲和紐西蘭自上周開始注意到3艘中國海軍船艦出現在國際水域，21日中方船艦口頭警告會有實彈演習。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）對此表示，中國遵守國際法，但未依循最佳做法，提早12小時到24小時通知，澳洲政府已向北京當局提出未提早通知的問題；澳洲國防部則發布聲明表示，共軍的任何實彈射擊很可能已停止。

澳洲 王毅 國防部

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