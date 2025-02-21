我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學界寒冬將至 大學研究項目暫緩或縮招

角聲移民講座 律師：餐飲服務業移民避談身分

以方稱歸還遺體非人質 哈瑪斯：可能和其他遺體混在一起

編譯羅方妤／即時報導
耶路撒冷2023年10月張貼的海報顯示，以色列婦女希利．畢巴斯（中）和丈夫（右）與兩名年幼的兒子遭哈瑪斯綁架。美聯社
耶路撒冷2023年10月張貼的海報顯示，以色列婦女希利．畢巴斯（中）和丈夫（右）與兩名年幼的兒子遭哈瑪斯綁架。美聯社

以色列軍方稍早指控，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯歸還的四具人質遺體中，其中一具非人質，指控他們違反停火協議。路透報導，以色列軍方說，已確認兩具遺體為嬰兒克菲爾（Kfir Bibas）和他的四歲哥哥艾利爾（Ariel Bibas），第三具遺體本應是他們的母親希利（Shiri Bibas），卻不符合任何人質資料，身分仍不明。

路透指出，哈瑪斯回應，以色列空襲希利被關押的地方後，希利的遺體被埋在廢墟下，和其他人的遺體混在一起。哈瑪斯官員塔瓦布塔（Ismail al-Thawabteh）聲稱，希利的遺體「顯然被埋在廢墟下，和其他人的遺體混在一起，變成了碎片」，並重申以色列是造成希利死亡的幕後黑手。

哈瑪斯過去一年一直聲稱，希利母子在以色列的空襲中喪生。

以色列當局則說，已確認兩具遺體為嬰兒克菲爾，他們在關押期間被哈瑪斯恐怖分子謀殺。

以色列還表示，放在以希利臉部照片標示棺材中的遺體，其實是身分不明的加薩婦女，而非希利。以色列官員說，這具遺體被移交時狀況良好，阿布卡比爾法醫研究所（Abu Kabir forensic institute）可以明確判定這具遺體不屬於希利。

以色列官員還說，這具遺體穿著衣服，阿布卡比爾法醫研究所對遺體進行過多次檢查。相關機構已將這具遺體的DNA和希利及其他仍被哈瑪斯關押的女性人質進行比對，但結果均不匹配。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

以色列3輛巴士爆炸 內唐亞胡下令加強約旦河西岸反恐

延伸閱讀

哈瑪斯將移交4名以色列人遺體 含2名最年幼人質

哈瑪斯將移交4名以色列人遺體 含2名最年幼人質
第6度換囚 3名以色列人質獲釋投入家人妻子懷抱

第6度換囚 3名以色列人質獲釋投入家人妻子懷抱
哈瑪斯承諾遵守停火協議 2/15如期釋放人質

哈瑪斯承諾遵守停火協議 2/15如期釋放人質
以色列發通牒 哈瑪斯再不放人質就開戰 周六為大限

以色列發通牒 哈瑪斯再不放人質就開戰 周六為大限

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35

超人氣

更多 >
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊
4生肖男寵妻又會賺 鼠男對家庭慷慨、他財富累積最突出

4生肖男寵妻又會賺 鼠男對家庭慷慨、他財富累積最突出