國際原能總署署長訪日 確認核處理水排海安全性

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西20日在東京舉行記者會說明19日視察福島第一核電廠核處理水排放海洋及保管除輻污土壤中期儲存設施的心得。他認為安全性符合IAEA標準。歐新社

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西20日在東京舉行記者會說明19日視察福島第一核電廠核處理水排放海洋及保管除輻污土壤中期儲存設施的心得。他認為安全性符合IAEA標準。

葛羅西（Rafael Grossi）20日陸續與日本 首相石破茂、經濟產業大臣武藤容治、環境大臣淺尾慶一郎舉行會談，就2011年311大地震 後發生核災的福島第一核電廠核處理水於排放海洋、除輻污土壤處置，以及位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠重啟運作等問題進行意見交換。

葛羅西20日下午3時（美東時間上午1時）在位於東京內幸町的日本記者俱樂部召開記者會。

有關福島第一核電廠核處理水排放海洋一事，IAEA19日開始進行東京電力福島第一核電站核處理水排海的追加檢測 ，葛羅西也與中國的專家一起採集海水。

IAEA自本月19至21日實施追加監視，除了IAEA的專家之外，中國、韓國、瑞士、法國的分析機關也參與監視。

葛羅西在記者會上表示，有些國家對福島第一核電廠的核處理水排放海洋懷有疑念，這些國家藉由參與監視，可扮演積極的角色，以找到解決方法。在IAEA的框架下，這是中國首度採集日本的水產，可檢視這些水產的安全性。

日媒報導，日中兩國政府2024年同意在IAEA的框架下，中國參加取樣，中國將階段性地放寬進口日本水產。

日本官房長官林芳正20日在例行記者會上提及中國管制進口日本水產品一事。他表示，「中國還尚未決定何時解禁，重要的是根據先前日中兩國政府所公布的內容實施，將持續要求中方早日重啟進口日本水產」。

有關2011年311大地震福島第一核電廠發生核災，受輻射污染的土壤的處理及保管問題，葛羅西19日視察保管除輻污土壤的中期儲存設施（位於福島縣大熊町、雙葉町）。這是他首度視察中期儲存設施。

他20日在記者會上表示，「這些土壤的輻射值比大氣中的輻射值低，在2045年以前要移出福島縣外做最後處理，就時間來說，是足以辦到的期限。」

葛羅西在視察中期儲存設施時聽取日本環境省職員的解說得知，這些土壤以塑膠布覆蓋後又用土壤覆蓋進行保管，現場空間輻射劑量每小時0.2微西弗。

截至2024年12月底，福島縣的中期儲存設施保管著約1404萬立方公尺的除輻污土壤等。日本政府決定將整體約3/4、平均每公斤含輻射濃度8000貝克以下的輻射濃度低的土壤做回收利用，用於鋪路等公共事業。其餘1/4，依法在2045年之前，移出福島縣，做最終處理。

葛羅西18日視察了柏崎刈羽核電廠。他20日在記者會上表示，這座核電廠是世界知名的核電廠之一，重啟運作是很重要的布局。他強調：「端視日本政府的決定，柏崎刈羽核電廠重啟運作也是可以的」。

日本政府制定的能源基本計畫當中，2040年度的電源結構，核電將占2成。葛羅西認為，柏崎刈羽核電廠將是日本落實能源基本計畫的重要設施。