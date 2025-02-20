我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳霍楚不會要求亞當斯辭職 但盼立法加強監督市長

共和黨大老麥康諾在生日當天 宣布不尋求連任

義媒：教宗自嘲有人盼他快上天堂 但上帝要他留下

中央社記者20日電
羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）外放置鮮花蠟燭，祝福教宗早日康復。路透
羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）外放置鮮花蠟燭，祝福教宗早日康復。路透

教宗方濟各住院治療肺炎，屢傳病危消息。義媒報導，教宗昨天向前來探視的義大利總理梅洛尼打趣表示，「有些人恐怕正在祈求讓我趕快上天堂，但上帝想讓我繼續留在人世。」

教宗方濟各（Pope Francis）14日因支氣管炎入院治療，醫療團隊認為教宗病情複雜，需延長住院治療時間，近日外媒多次傳出教宗病危消息，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）昨天前往探視，兩人交談約20分鐘。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）今天報導，教宗方濟各在與梅洛尼對話時，儘管呼吸有些困難，但眼睛閃爍光芒，臉上一直掛著微笑，教宗甚至拿病危消息自嘲，「我知道有人說我大限將至，他們（幕僚）老是拿這種消息給我看。」

報導稱，從18日晚上開始，關於教宗已瀕死的謠言在網路與社群媒體到處傳播，教宗方濟各以慣常的幽默方式看待這些消息，他表示「有人恐怕正在祈禱讓我趕快上天堂，上帝卻想讓我繼續留在人世」。

教宗住在羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）10樓，根據義媒提供的平面圖示，教宗下榻處有獨立臥室、廚房、安全警衛室、客廳、會議室等多個空間。

報導指出，梅洛尼向教宗表示，她代表義大利人民傳達，眾人都與教宗同在，盼教宗早日康復，她很高興看到教宗情況與社交媒體上描述的完全不同。

報導指出，離開醫院後總理府發表聲明，梅洛尼很高興發現教宗「清醒且反應靈敏」，令人放心的是，真實情況肯定與教宗已去世或垂死的消息不相符。梅洛尼表示「我們一如既往地開玩笑。教宗並沒有失去聞名的幽默感。」

報導稱，眾所周知，方濟各從來不喜歡當病人這個角色。最近幾天，許多消息來源都強調，要讓教宗強制休息與接受各種必須治療，是很困難的任務。教宗諷刺地向梅洛尼抱怨：「醫生說我需要休息一下，在這裡我不能接見太多人，也不能做太多工作。」

教宗在醫療團隊要求下，取消主持近期多項禧年活動，他對此表達非常遺憾。他向梅洛尼打趣，現在需要聽聽醫生的意見，「醫生說我必須注意健康，否則我會直接進入天堂。」

報導指出，梅洛尼在確認教宗病情穩定後感到很安心，她祝福教宗早日康復回到梵蒂岡。

教宗 梅洛尼 方濟各

上一則

烏克蘭民團領袖：川普批澤倫斯基言論讓烏國更團結

下一則

澤倫斯基見川普特使談俄烏戰爭 會後記者會突取消

延伸閱讀

教宗方濟各病情好轉 梵蒂岡：可坐扶手椅上用餐

教宗方濟各病情好轉 梵蒂岡：可坐扶手椅上用餐
預感熬不過？教宗方濟各急覓對象擔綱要職

預感熬不過？教宗方濟各急覓對象擔綱要職
教宗方濟各呼吸道感染出現「複雜臨床狀況」須延長住院

教宗方濟各呼吸道感染出現「複雜臨床狀況」須延長住院
教宗方濟各呼吸道感染住院 義媒：已退燒 度過平靜一夜

教宗方濟各呼吸道感染住院 義媒：已退燒 度過平靜一夜

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35

超人氣

更多 >
12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
陳曉離婚和「她」有關？ 兩人曾四度合作 昔日甜蜜互動被挖

陳曉離婚和「她」有關？ 兩人曾四度合作 昔日甜蜜互動被挖
砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人
川普發文戴王冠 自稱「國王萬歲」紐約州長：美國不是王國

川普發文戴王冠 自稱「國王萬歲」紐約州長：美國不是王國