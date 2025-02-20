西班牙足協前主席強吻女球員 遭判性侵害罪名成立

西班牙高等法院判決西國足球協會前主席盧比亞雷斯（右）未獲女球員同意親吻對方嘴唇「性侵害」（Sexual Assault）罪名成立。（路透）

西班牙高等法院今天判決西國足球 協會前主席盧比亞雷斯未獲女球員同意親吻對方嘴唇「性侵害」（Sexual Assault）罪名成立，處1萬800歐元（約1萬1288美元）罰金；他另遭控「強制罪」則不成立。

綜合路透與法新社報導，盧比亞雷斯（Luis Rubiales）除遭控強吻女球員艾爾莫索（Jennifer Hermoso），還與另外3名前足協幹部一起被控脅迫艾爾莫索，要求她宣稱在2023年世界盃 頒獎典禮上的那個吻係經雙方合意。

針對強制罪指控部分，高院 判決現年47歲的盧比亞雷斯和其他3名被告無罪。檢方原本對盧比亞雷斯求處2年半徒刑。

高院還發布聲明表示，「判決禁止盧比亞雷斯進入艾爾莫索周圍200公尺範圍內，且1年內不得與她聯繫。」

2023年8月在澳洲雪梨舉行的女足世界盃決賽，西班牙以1比0擊敗英格蘭奪冠。但是時任西班牙皇家足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯卻在社群媒體上被罵翻，因為他在頒獎台上雙手緊抱球隊中場艾爾莫索的頭，並親吻對方嘴唇。國際足球總會（FIFA）隨即宣布將他停職90天，並禁止他參加足球相關活動3年。

路透報導，這起案件在西國引發關於女子足球和整個社會性別歧視的爭論。