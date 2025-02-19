我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無視川普關稅威脅 史指再創新高

車禍發生時拖車突然出現 這些跡象表明可能是騙局

歐盟第16輪對俄制裁 24日俄國全面侵烏3周年生效

中央社布魯塞爾19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐盟特使今天就第16輪對俄制裁方案達成共識，內容包括禁止原生鋁進口、限制遊戲機銷售，並在制裁名單中新增73艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的船隻。路透
歐盟特使今天就第16輪對俄制裁方案達成共識，內容包括禁止原生鋁進口、限制遊戲機銷售，並在制裁名單中新增73艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的船隻。路透

歐洲聯盟外交官表示，歐盟特使今天就第16輪對俄制裁方案達成共識，內容包括禁止原生鋁進口、限制遊戲機銷售，並在制裁名單中新增73艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的船隻。

法新社報導，歐盟（EU）外交部長將於24日，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭3周年，正式通過這個範圍廣泛的制裁方案。

路透報導，鋁進口禁令將在方案正式生效後1年內分階段落實，此外，制裁名單中還新增48名個人和35個實體，措施包括資產凍結和旅行禁令。

歐盟第16輪對俄制裁正值美國總統川普政府與俄國總統普亭（Vladimir Putin）的政府展開談判，試圖結束俄烏戰爭之際，但美國此舉削弱了烏克蘭及其歐洲支持者的努力。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X發文寫道：「歐盟正透過擴大制裁普亭的影子艦隊船隻，以及實施新的進出口禁令來加強打擊俄羅斯規避制裁的行為。」

范德賴恩寫道：「我們將持續對克里姆林宮（Kremlin）施壓。」

歐盟還將進一步把13家俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，並禁止另外8家俄國媒體在歐洲播出。

歐盟 俄羅斯 俄國

上一則

南韓憲法法院將裁定尹錫悅彈劾案 代理院長遭抹黑造謠

下一則

快看世界／全美各州受教育程度大不同 第一名是哪裡？

延伸閱讀

克宮稱普亭川普會面恐需時間準備 不保證2月成行

克宮稱普亭川普會面恐需時間準備 不保證2月成行
川普稱澤倫斯基「獨裁者」 指責他濫用美國援助

川普稱澤倫斯基「獨裁者」 指責他濫用美國援助
歐盟外長：川普勿走進普亭陷阱 俄烏片面和平方案將失敗

歐盟外長：川普勿走進普亭陷阱 俄烏片面和平方案將失敗
歐盟和烏克蘭斷絕與俄聯繫 普亭：已準備恢復談判

歐盟和烏克蘭斷絕與俄聯繫 普亭：已準備恢復談判

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38

超人氣

更多 >
2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑
物美價廉 中國9.9美元AI耳機在美賣翻

物美價廉 中國9.9美元AI耳機在美賣翻
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂