歐盟第16輪對俄制裁 24日俄國全面侵烏3周年生效

歐盟特使今天就第16輪對俄制裁方案達成共識，內容包括禁止原生鋁進口、限制遊戲機銷售，並在制裁名單中新增73艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的船隻。路透

歐洲聯盟外交官表示，歐盟 特使今天就第16輪對俄制裁方案達成共識，內容包括禁止原生鋁進口、限制遊戲機銷售，並在制裁名單中新增73艘屬於俄羅斯 「影子艦隊」的船隻。

法新社報導，歐盟（EU）外交部長將於24日，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭3周年，正式通過這個範圍廣泛的制裁方案。

路透報導，鋁進口禁令將在方案正式生效後1年內分階段落實，此外，制裁名單中還新增48名個人和35個實體，措施包括資產凍結和旅行禁令。

歐盟第16輪對俄制裁正值美國總統川普政府與俄國 總統普亭（Vladimir Putin）的政府展開談判，試圖結束俄烏戰爭之際，但美國此舉削弱了烏克蘭及其歐洲支持者的努力。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X發文寫道：「歐盟正透過擴大制裁普亭的影子艦隊船隻，以及實施新的進出口禁令來加強打擊俄羅斯規避制裁的行為。」

范德賴恩寫道：「我們將持續對克里姆林宮（Kremlin）施壓。」

歐盟還將進一步把13家俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，並禁止另外8家俄國媒體在歐洲播出。