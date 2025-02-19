巴基斯坦武裝分子攔查巴士 7名乘客遭槍擊遇害

巴基斯坦官員指出，西南部俾路支省昨天發生攻擊事件，身分不明的武裝分子在一部開往中部旁遮普省首府拉合爾（Lahore）的巴士上殺害7名乘客。

路透報導，這起攻擊發生在俾路支省（Baluchistan）巴克罕縣（Barkhan）。毗鄰阿富汗 和伊朗 的俾路支省是巴基斯坦打擊分離主義叛亂分子的重要戰場，分離主義分子尋求更大自治權，也想對當地自然資源分一杯羹。

當地官員指出，一群約有40人的武裝分子攔下多部巴士和車輛，檢查過身分證後，強迫7名乘客下車並且予以槍擊殺害。7名被害人全都出身旁遮普省（Punjab）。

官員指出，這起事件發生在巴克罕縣通往旁遮普省南部德拉加齊汗市（Dera Ghaza Khan）的公路上。

沒有團體聲稱犯案，槍手行凶動機不明。官員告訴路透，案發現場已被封鎖，但槍手早已逃逸無蹤。

法新社報導，雖然沒有人聲稱犯案，不過在這個地區最為活躍的俾路支解放軍 （Balochistan Liberation Army）1月時曾進行炸彈攻擊，造成6人喪生。

這群分離主義激進分子去年曾經展開協同攻擊，造成至少39人喪生，大體上是以旁遮普人為目標。