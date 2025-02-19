為何拒簽美方礦產協議？澤倫斯基：我不能出賣國家

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 19日舉行記者會，除了回擊美國總統川普 稍早稱他的支持率只有「4個百分點」外，還有記者提問，他為何拒絕川普所提讓美方取得烏國一定比率稀土礦藏的提案。澤倫斯基對此表示，「我不能出賣國家」。

天空新聞與衛報報導，澤倫斯基對川普宣稱美國已提供烏克蘭5000億美元的的說法表示異議，並反對透過礦產探勘協議，「以礦產回饋」的想法，稱「這不是一次嚴肅的談話」。

澤倫斯基表示，美國要求歸還5000億美元作為礦產交易的一部分，並非「一次嚴肅的談話」。雖然他可以將提案公開，但「我不認為這有助我們的關係」。

澤倫斯基說，「這份文件還沒有準備好，超出了我的權力、烏克蘭的憲法與法律，（有關管轄權）適用紐約州法的條文」，但關鍵是「沒有一個字有關安全保障」。

澤倫斯基表示，「我們都想要勝利，我們希望川普獲勝，我們希望烏克蘭獲勝，大家都成功。但這裡沒有什麼是明確的，讓我們寫下百分比，所以這是我的建議。但我正在保護烏克蘭，我不能把它賣掉，我不能出賣我們的國家」。

澤連斯基還說，美方只提供烏方670億美元武器和315億美元直接預算支持，但也確實表示，如果包含安全保障，他將致力於一項「嚴肅的文件」。

澤倫斯基說，「好吧，我們來做筆交易吧，讓我們分享，取決於投資，但我們需要安全保障」。當記者提問，什麼能為烏克蘭提供最好的保障時，澤倫斯基說，「北約是最強力的保障」。