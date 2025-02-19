我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一度宣布關網站 新冠居家檢測組「免費發放」獲保留

遭川普酸支持率僅4% 澤倫斯基喊冤假訊息

華府莫斯科破冰、川普痛批澤倫斯基 俄烏豬羊變色

中央社佛羅里達州棕櫚灘19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普(右)針對俄羅斯發動侵略一事痛批烏克蘭總統澤倫斯基(左)。圖為2024年9月27日澤倫斯基與川普見面。(美聯社)
美國總統川普(右)針對俄羅斯發動侵略一事痛批烏克蘭總統澤倫斯基(左)。圖為2024年9月27日澤倫斯基與川普見面。(美聯社)

美國總統川普針對俄羅斯發動侵略一事痛批烏克蘭總統澤倫斯基。法國總統馬克宏則為歐洲聯盟和歐洲以外夥伴在今天展開另一回合會談進行準備。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評美國和俄羅斯跳過基輔展開會談，強調致力結束戰爭的作為必須「公平而且有歐洲國家參與」。

澤倫斯基此一表態看起來激怒川普，惹來對方連珠砲式抨擊。

川普昨天在他的海湖莊園（Mar-a-Lago）告訴記者：「我非常失望，我聽說他們因為沒位子而惱火…今天我又聽說，『好吧，我們沒有受邀』，噢，你們已經在那裡3年了…根本就不該開始這場戰爭，你們本來可以達成協議。」

全面調整華府對莫斯科立場的同時，川普還說，他可能本月底前就在沙烏地阿拉伯會見俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。此一政策轉變令歐洲各國領導人引以為憂。

美俄會談已經同意成立尋求結束烏克蘭戰爭出路的協商團隊。基輔指責這場會談，澤倫斯基並且推遲出訪沙烏地。

與此同時，馬克宏（Emmanuel Macron）則宣布將就烏克蘭議題在巴黎再進行會談，強調川普重啟與普亭對話可能有幫助。

川普也附和莫斯科一項主要要求，針對烏克蘭舉行總統選舉一事向澤倫斯基施壓。

俄羅斯想要強迫澤倫斯基舉行選舉，作為協議其中一環。被問到華府是否在此一議題上支持莫斯科時，川普從澤倫斯基的低支持率開始罵起。

他說：「他們想要在談判桌上有一席之地，但可能有人會說…但烏克蘭人民難道不應該說，距離上次選舉已經很久了。那不關俄羅斯的事，那是我和其他國家一致的想法。」

澤倫斯基於2019年當選，任期5年，因烏克蘭實施戒嚴而繼續執政。

歐洲各國領導人早就在擔心華府將會對莫斯科作出重大讓步，並且以冷戰型態的協議方式修訂歐陸安全協議。川普這番談話不太可能消除他們的疑慮。

澤倫斯基 川普 烏克蘭

上一則

歐盟和烏克蘭斷絕與俄聯繫 普亭：已準備恢復談判

下一則

澤倫斯基：俄無人機夜襲敖德薩 16萬人寒冬無法供暖

延伸閱讀

華郵：共和黨參議員要求川普團隊讓經費撥給代表選區

華郵：共和黨參議員要求川普團隊讓經費撥給代表選區
遭川普酸支持率僅4個百分點 澤倫斯基喊冤假訊息「我支持度很高」

遭川普酸支持率僅4個百分點 澤倫斯基喊冤假訊息「我支持度很高」
普亭最快本月會晤川普 克宮稱美俄18日會談「和解的重要一步」

普亭最快本月會晤川普 克宮稱美俄18日會談「和解的重要一步」
川普、馬斯克首次連袂福斯受訪 控遭主流媒體「離間」

川普、馬斯克首次連袂福斯受訪 控遭主流媒體「離間」

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38

超人氣

更多 >
2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑
物美價廉 中國9.9美元AI耳機在美賣翻

物美價廉 中國9.9美元AI耳機在美賣翻
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光
真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統