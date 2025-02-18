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預感熬不過？教宗方濟各急覓對象擔綱要職

編譯陳韻涵／即時報導
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上周起住院的天主教教宗方濟各(右) 18日做電腦斷層掃描，發現左右肺葉都有肺炎，須進一步治療。圖為信眾18日以鮮花和蠟燭祈禱教宗早日康復。(美聯社)
上周起住院的天主教教宗方濟各(右) 18日做電腦斷層掃描，發現左右肺葉都有肺炎，須進一步治療。圖為信眾18日以鮮花和蠟燭祈禱教宗早日康復。(美聯社)

罹患肺炎住院的教宗方濟各飽受劇烈疼痛折磨，預感接近死亡，積極採取措施在教宗繼任者之戰開打前保護自身成就；宗教新聞社(Religion News Service)報導，目前沒有明確的教宗繼任人選，但梵蒂岡過去600多年來從樞機團(College of Cardinals)中遴選新教宗。

政治新聞網站Politico報導，高齡88歲的方濟各年輕時切除部分肺部組織，近年身體狀況愈來愈差；梵蒂岡當局宣布方濟各罹患肺炎住院後，他被迫取消多場公開活動。

梵蒂岡當局17日表示，教宗的肺炎已演變為「多病原感染」，且出現「複雜的臨床症狀」。

兩名知情人士透露，方濟各持續承受劇烈疼痛，私下透露這次可能熬不過了。

隨著健康情況惡化，方濟各也採取行動，任命具同情心的對象擔任關鍵職位。

方濟各2013年繼任教宗以來，帶領羅馬天主教擴大包容，開放女性和跨性別(LGBT+)者擔任要職；這惹怒許多保守派人士，自由派人士則抱怨改革不足。方濟各也力阻神職人員侵犯幼童，可惜成效不佳。

教宗的繼承之戰攸關政治，方濟各6日住院前，延長義大利樞機主教雷伊(Giovanni Battista Re)擔任梵蒂岡樞機主教團團長的任期，該職位將監督潛在的樞機主教選舉教宗秘密會議的準備工作。

知情人士透露，此舉有爭議地規避由資深樞機主教對下任團長的排定投票，藉此確保相關過程依照方濟各的意願進行。

雷伊是梵蒂岡資深職員，但高齡91歲的他無法親自參與秘密會議，卻是會前閉門會談的關鍵人物。知情人士表示，方濟各選擇雷伊擔任團長而非年輕候選人，表明他想讓「友善的面孔」擔綱此職，藉此捍衛他的成就。

宗教新聞社報導，目前沒有明確的繼任人選，基本上任何受洗的羅馬天主教男性都有資格當選教宗，但傳統上、自1378年以來，教宗都是從樞機團中選出。

可能繼任教宗的著名樞機主教包括，梵蒂岡國務卿帕羅林(Pietro Parolin)、曾任聖座正義與和平委員會主席 (Pontifical Council for Justice and Peace)的迦納樞機涂克森(Peter Turkson)等。

教宗 方濟各 梵蒂岡 義大利

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