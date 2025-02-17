我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風影響紐約 航班延誤、住宅受損民眾被迫撤離

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

南韓暫停下載DeepSeek 學者：需針對韓制定隱私權政策

中央社首爾17日綜合外電報導
南韓自本月15日起限制從應用程式商店下載中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）推出的生成式AI服務。路透
南韓自本月15日起限制從應用程式商店下載中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）推出的生成式AI服務。路透

南韓自本月15日起限制從應用程式商店下載中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）推出的生成式AI服務，當地資安學者說，該公司必須針對南韓制定隱私權政策。

DeepSeek搜集個資過當問題在南韓引起爭議。南韓個人資料保護委員會今天指出，已要求深度求索依南韓法規改善個資保護相關措施，才能重啟服務。

路透報導，根據南韓個人資料保護委員會，此一措施旨在阻止民眾新下載DeepSeek的AI聊天機器人。不過已下載者目前仍可使用這款應用程式。

南韓順天鄉大學資安教授廉興烈（Youm Heung-youl，音譯）告訴法新社，深度求索尚未「專門針對」南韓用戶制定隱私權政策。

廉興烈提到：「另一方面，深度求索公布了針對歐洲聯盟（EU）及某些其他國家的隱私權政策，並稱自己遵守那些國家的國內法。」

他說：「Deepseek必須針對南韓制定隱私權政策。」

南韓國防部、統一部等多個政府部會及警察廳本月初接連表示，禁止軍用和公務電腦使用DeepSeek。

義大利也對DeepSeek的R1模型展開調查，且義大利個資保護局（GARANTE）在1月31日表示，已緊急下令限制DeepSeek的AI平台取用義國用戶的個資。

台灣數發部也於1月31日宣布，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek的AI產品。

澳洲本月5日在國安機構建議下，禁止所有政府裝置使用DeepSeek。

美國國會議員本月6日也基於對用戶個資安全的擔憂，提出政府裝置禁用DeepSeek的法案。

南韓 DeepSeek AI

上一則

大馬機場出現猥褻行為 中國夫婦遭法院罰款

延伸閱讀

DeepSeek顛覆AI世界 只是第一砲

DeepSeek顛覆AI世界 只是第一砲
騰訊、百度等多平台接入 DeepSeek急新增網路服務業務

騰訊、百度等多平台接入 DeepSeek急新增網路服務業務
台「黑金商機」夯 韓咖啡廳上季營收卻減少近一成

台「黑金商機」夯 韓咖啡廳上季營收卻減少近一成
南韓政府：今年將採購1萬顆GPU 加速建置國家AI運算中心

南韓政府：今年將採購1萬顆GPU 加速建置國家AI運算中心

熱門新聞

三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒 15傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒 15傷
川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位