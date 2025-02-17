大馬機場出現猥褻行為 中國夫婦遭法院罰款

一對中國夫婦被控在馬來西亞機場出現猥褻行為，還在飛往中國班機上脫序鬧事，大馬法院今天判決繳交罰款。圖為馬來西亞雙子星大樓。(美聯社)

一對中國夫婦被控在馬來西亞機場出現猥褻行為，還在飛往中國班機上脫序鬧事，大馬法院今天判決繳交罰款。這對夫婦則在法庭上表達懺悔並承諾不再犯罪。

馬來西亞開放對中國免簽，大批中國遊客湧入，雖帶來觀光 收入，但曾出現隨地吐痰等行為遭到詬病，如今更在吉隆坡國際機場出現猥褻行為，遭法院判刑。

東方日報、中國報等大馬媒體報導，中國籍夫婦徐劍鋒與史遷被控今年2月9日先後在吉隆坡國際機場第二航廈登機口出現猥褻行為，兩人分別在登機口公然露出內衣、褲等不當行徑。

大馬媒體報導，這對夫妻赴大馬旅遊，原訂2月9日返回中國，但家屬在南京接機時卻苦候不至，還利用社群媒體 平台發布尋人啟事，之後才知在馬因違法被抓。

這對夫妻自稱因進行催眠類的心理遊戲才引發風波，徐劍鋒催眠為「宇宙之王」，史遷催眠為「人工智慧 （AI）機器人」，結果導致行為失控，引發大馬輿論關注。

大馬檢方依違反刑法第294（a）條文起訴，認為兩人在公共場合出現猥褻行為，最高可以判處有期徒刑3個月或罰金，抑或兩者兼施。

法院今天認為徐劍鋒與史遷在公共場合作出猥褻行為等犯行無誤，各須罰款馬幣5000令吉（約1,128美元）。

馬來西亞與中國於2023年12月1日宣布落實為期一年的免簽措施至去年11月30日，中國人赴馬來西亞享有30天免簽入境，中國給予馬來西亞15天免簽入境，中國去年5月再宣布馬來西亞遊客進入中國免簽措施延長至2025年底。