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加密貨幣LIBRA飆漲後暴跌 阿根廷總統曾力推被控詐欺

中央社布宜諾斯艾利斯15日綜合外電報導
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Libra幣。(路透)
Libra幣。(路透)

阿根廷總統米雷伊因發文推廣加密貨幣LIBRA而招致批評。LIBRA幣值在他發文後一度飆漲，卻又在市場信心退縮下迅速暴跌，米雷伊因此被控詐欺，外界呼籲展開調查。

根據新聞媒體報導，自由派的米雷伊（Javier Milei）14日晚在社群媒體X平台發文，讚揚一項「私人計畫」將「透過資助小型企業及阿根廷企業家，刺激阿根廷經濟成長」。

據報，米雷伊在這則貼文寫道「全世界都想在阿根廷投資」，並提及加密貨幣LIBRA與相關計畫的網站。

然而，米雷伊在幾個小時後刪除這則貼文並解釋：「我先前不知道這項計畫的細節，在了解過後，我決定不再繼續傳播這個資訊。」

米雷伊又補充道，他與提出前述LIBRA計畫的「所謂私人公司顯然沒有任何關聯」。

但產業觀察人士指出，這是俗稱「拉地毯」（rug pull）的騙局，即開發商推出加密貨幣吸引投資者挹注資金後，迅速套現離場。

全球資本市場研究公司The Kobeissi Letter於X平台表示：「在（LIBRA）推出幾分鐘內，多名持幣大戶開始出清價值數百萬美元的LIBRA。」

根據The Kobeissi Letter，隨著LIBRA市值衝上46億美元，出清獲利達到400萬美元或以上；LIBRA市值在美東時間下午5時40分攀升至最高點後，便直線重挫。

阿根廷前總統、反對派人士克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）今天稱米雷伊是「加密貨幣騙子」。

中右翼政治聯盟「公民聯盟」（Civic Coalition）成員費拉洛（Maximiliano Ferraro）談到，國會必須成立「特別調查委員會」以釐清事實、查明責任歸屬。

阿根廷當地媒體報導，米雷伊的私人律師奧納托（Francisco Onato）在X平台指稱，米雷伊只是特別強調一家公司以提振阿根廷經濟。

奧納托主張，米雷伊的作為「由於缺乏意圖，因此不構成任何犯罪行為」。

貨幣 投資 社群媒體

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