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美日韓外長聲明挺台參與適當國際組織 韓媒稱首度出現

記者潘維庭／即時報導
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美、日、韓三國外長當地時間15日在德國慕尼黑會晤，由左至右為南韓外交部長趙兌烈、美國國務卿魯比歐、日本務大臣岩屋毅。（歐新社）
美、日、韓三國外長當地時間15日在德國慕尼黑會晤，由左至右為南韓外交部長趙兌烈、美國國務卿魯比歐、日本務大臣岩屋毅。（歐新社）

美國、南韓日本外長15日在德國慕尼黑舉行會談，並發表聯合聲明，表示支持台灣參與適當國際組織。韓媒指該聯合聲明內容尚屬首次。

韓聯社16日報導，南韓外交部長官趙兌烈、美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅與會。南韓外交部稱，三方就加強三邊合作、應對北韓等問題、地區局勢、深化經濟合作等事宜交換意見。

值得關注的是，三方在聯合聲明中表示「支援台灣有意義地參與適當國際組織」，韓聯社指，三國聯合聲明包含此類內容是首次；有分析認為，該內容明顯針對中國，反映川普政府的對中強硬政策路線。

報導引述南韓外交部一名負責人強調，韓方對台灣的基本立場不變，韓方尊重「一個中國」的立場毫無變化。該人士補充，聲明提及的是參與「非政府間國際組織活動」的可能性。

報導提到，美日領導人在本月7日舉行會談，並發表聯合聲明稱「支持台灣加入國際組織」，此次三國外長聲明，則依照韓方要求，加入「適當」（appropriate）一詞。

另外，三國還強調維持台海和平穩定的重要性，稱強烈反對任何一方企圖在印太地區憑藉力量、強迫手段，單方面改變現狀。同時，三方也商定，繼續攜手合作維護印太地區自由開放。南韓外交部負責人稱，美方在會上說明其在中國問題的既有立場，並呼籲韓日繼續就有關問題與美方合作。

至於半島問題上，三國外長重申，要完全實現北韓無核化，並商定進一步加強對北韓制裁，堅決應對北韓違反和規避制裁措施；另外，三方還對北韓與俄羅斯軍事合作一事表示高度關切，就「北韓不應得到任何回報」達成共識。

北韓 南韓 日本

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