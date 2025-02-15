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紀念日韓建交60周年 東京鐵塔施放特殊光雕

中央社東京15日專電
紀念日韓建交60周年，象徵兩國的知名地標東京鐵塔、南山首爾塔 （N首爾塔）15日晚間分別施以特殊光雕。東京鐵塔點呈現具日韓國旗意象的藍白紅色；展望台外牆呈現JAPAN KOREA的文字。（中央社）
紀念日韓建交60周年，象徵兩國的知名地標東京鐵塔、南山首爾塔 （N首爾塔）15日晚間分別施以特殊光雕。東京鐵塔點呈現具日韓國旗意象的藍白紅色；展望台外牆呈現JAPAN KOREA的文字。（中央社）

日本與韓國政府為紀念兩國建交60周年，象徵兩國的知名地標東京鐵塔、南山首爾塔 （N首爾塔）今晚分別施以特殊光雕，呈現日韓兩國國旗意象的藍白紅3色。

日本共同社報導，日韓兩國政府今晚在東京鐵塔舉行紀念日韓建交60周年點燈儀式。東京鐵塔展望台東面呈現JAPAN KOREA的文字。南山首爾塔則是以韓文標示出「手牽手共創更好的未來」的文字。

在東京鐵塔的點燈儀式上，日本外務事務次官船越健裕致詞時表示，「期盼這一年是日韓兩國國民開拓更良好關係的一年，使得兩國交流更往前推進」。

日韓1965年12月簽署的基本條約生效，關係正常化（建交）。雖然目前韓國政局持續處於混亂狀態，但日韓外相今年1月確認了要促進兩國友好關係的相關工作。

日本內閣府昨天公布與外交有關的輿情調查（2024年實施）結果顯示，認為日韓關係「良好」與「還算良好」的受訪者合計51.2%，較上一次於2023年實施的民調結果增加了5.1個百分點。

這是民調改為郵寄方式的2020年以後，認為日韓關係「良好」的受訪者首度超過半數。2020年民調顯示，認為日韓關係「良好」的受訪者為16.6%，之後持續增加。

日韓關係漸漸改善，日本外務省（外交部）主管分析，「除了韓國總統尹錫悅推動改善對日關係的態度外，背後還有年輕一代喜愛K-POP等文化交流」。

這項調查於2024年10月17日至11月24日實施，是尹錫悅12月宣布緊急戒嚴之前。

民調顯示，認為日中關係「不好」和「不太好」的受訪者合計占88.1%，比上次民調減少2.0個百分點。認為日中關係「重要」和「還算重要」的受訪者合計為70.2%，比上次民調增2.0個百分點。

對美國「有親近感」和「還算有親近感」的受訪者合計84.9%，比上次民調減少2.5個百分點。

這項民調是以18歲以上男女3000人為對象實施，回收率為57.8%。

民調 日本 尹錫悅

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