歐中外長會面 歐盟再促中勿供俄軍民兩用產品

中國外長王毅出席慕尼黑安全會議。（路透）

歐盟 外交首長卡拉斯今天與中國外長王毅 進行歐盟新屆期的首度雙邊高層會談，卡拉斯重申歐盟對中國在俄烏戰爭角色的顧慮，要求停止供應俄國 軍民兩用產品，雙方並同意在今年舉行戰略對話。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）與王毅是在慕尼黑安全會議（MSC）場邊進行會談。

據執委會新聞稿，卡拉斯與王毅討論了廣泛地緣政治情勢下的歐中關係。她強調中國對俄出口軍民兩用產品協助了俄國軍工產業，助長俄國侵略烏克蘭的戰爭，威脅歐洲安全。

卡拉斯向王毅重申，所有負責任的國際行為者都必須基於完整尊重聯合國（UN）憲章，促成烏克蘭達成公正且持續的和平。

今年為歐盟與中國建交50周年，雙方也討論籌備紀念活動，包括在歐盟總部布魯塞爾舉行歐中戰略對話。

面對美國總統川普（Donald Trump）上台後宣布退出數個國際多邊機制、發動關稅戰等新情勢，王毅今天利用在慕尼黑安全會議演說的時機倡議中國的「多極化」主張，推銷北京對聯合國體系的擁護。

他在演說後被慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）問到中國對俄支持，是否符合聯合國憲章下對烏克蘭主權、領土完整的保障，以及中國是否願對俄國施壓以停止戰爭。

王毅閃避正面回答，強調中俄是親密的鄰居，雙方是正常的國與國交往，外界要求中國不要購買俄羅斯的油氣，但除了俄國誰還能滿足中國的龐大需求。他還批評別把貿易政治化來打壓中國，主張一切爭端應透過對話，「武力、制裁不能真正解決問題」。