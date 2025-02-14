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加拿大被川普盯上激起民眾愛國熱潮 國旗銷量大增

中央社加拿大巴立14日綜合外電報導
隨著加拿大與鄰國美國的緊張關係掀起加拿大人一波愛國浪潮，加拿大旗幟生產商Flags Unlimited的業主表示，他們的國旗銷量已飆上去年同期的2倍。路透
隨著加拿大與鄰國美國的緊張關係掀起加拿大人一波愛國浪潮，加拿大旗幟生產商Flags Unlimited的業主表示，他們的國旗銷量已飆上去年同期的2倍。路透

隨著加拿大與鄰國美國的緊張關係掀起加拿大人一波愛國浪潮，加拿大旗幟生產商Flags Unlimited的業主表示，他們的國旗銷量已飆上去年同期的2倍。

路透報導，適逢2月15日加拿大國旗日（National Flag of Canada Day）即將到來，今年也將是紅白楓葉旗作為加拿大國旗屆滿60周年。

Flags Unlimited位於美加邊界大城多倫多北方的巴立（Barrie），老闆之一史基普（Matt Skipp）將加拿大國旗需求激增歸因於美國總統川普（Donald Trump）對加國主權的威脅。

他表示：「這是對政治氣氛的直接反應。加拿大人以國旗為象徵來表現他們的團結。」

加拿大政界人士已號召民眾這周末秀出國旗，以展示團結和對國家的驕傲。

川普1日簽署行政命令，訂於4日起對從加拿大進口的貨品大部分課徵25%關稅。儘管其後已延後實施，但期間加拿大人已紛紛取消美國行、抵制美國酒和其他美國產品，甚至在運動賽事中對美方喝倒彩。

1名加拿大政府消息人士透露，加國總理杜魯多（Justin Trudeau）7日在一場與商界領袖會面的場合中說，川普談論把加拿大納為美國第51州「是認真的」，目的與加國豐富的天然資源有關。

在汽車零件業工作的加拿大人艾倫（Mike Allen）12日到商店裡買了一面國旗。他說他反對美國關稅，因為擔心自己的工作會受到直接衝擊。

「我們不是敵人，實在不懂為什麼我們會被針對。」

加拿大 川普 關稅

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