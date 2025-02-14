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梵蒂岡：教宗方濟各將入院接受支氣管炎治療和檢查

編譯羅方妤／即時報導
高齡88歲的教宗方濟各近年傳出一系列健康問題。路透
高齡88歲的教宗方濟各近年傳出一系列健康問題。路透

據CNN報導，梵蒂岡14日表示，教宗方濟各將前往羅馬的醫院接受支氣管炎治療和健康檢查。高齡88歲的教宗方濟各近年傳出一系列健康問題，如今傳出他將接受支氣管炎治療，引發人們憂心教宗方濟各的健康狀況。

梵蒂岡表示：「今天（14日）早上接見活動結束後，教宗方濟各將被送往羅馬傑梅利醫院（Agostino Gemelli Polyclinic）醫院接受一些必要診斷檢查，並在院內繼續接受尚在進行的支氣管炎治療。」

教宗方濟各近年就醫多次，並於2023年接受腹部手術。他近幾周一直和支氣管炎奮鬥，也因此病無法講道，委請其他神職人員代唸講稿。

教宗方濟各近期確診支氣管炎令羅馬天主教會特別擔憂，因為教宗方濟各人生中大部分時間因肺部健康問題所苦。教宗方濟各年輕時曾罹患嚴重肺炎，一部分的肺被切除。

教宗方濟各2013年被選為教宗，是首位來自南美洲的教宗。他近期有時被看見拄著拐杖行走，及有時會乘坐輪椅。教宗方濟各上月在寓所跌倒，導致右前臂受傷。教宗另曾在2021年7月在傑梅利醫院接受大腸憩室炎手術。

儘管有健康問題，教宗方濟各仍堅持履行忙碌的行程，包括前往東南亞和南太平洋國家進行為期12天的訪問。這是他自2013年成為教宗以來最長也最遠的出訪行程。英國白金漢宮上周則已宣布，英國國王查理三世伉儷今年4月將訪問義大利和梵蒂岡，並在梵蒂岡與教宗方濟各會面。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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