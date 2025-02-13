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美國國際開發總署遭凍結 數百萬拉美人可能受影響

中央社波哥大13日綜合外電報導
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觀察人士和非政府組織表示，美國總統川普凍結開發援助計畫，很快便造成拉丁美洲仰賴美國資金的計畫陷入癱瘓，這些計畫主要在打擊毒品販運和貪腐、改善饑荒及不平等情況。美聯社
觀察人士和非政府組織表示，美國總統川普凍結開發援助計畫，很快便造成拉丁美洲仰賴美國資金的計畫陷入癱瘓，這些計畫主要在打擊毒品販運和貪腐、改善饑荒及不平等情況。美聯社

觀察人士和非政府組織表示，美國總統川普凍結開發援助計畫，很快便造成拉丁美洲仰賴美國資金的計畫陷入癱瘓，這些計畫主要在打擊毒品販運和貪腐、改善饑荒及不平等情況。

法新社報導，這些觀察人士和非政府組織表示，川普（Donald Trump）對美國國際開發總署（US Agency for International Development，USAID）開刀，將使數以百萬計的人受到影響。USAID處理許許多多醫療救援計畫。

根據美國政府對外援助數據網站Foreignassistance.gov資訊，2023年USAID在拉丁美洲與加勒比海地區撥款約17億美元，這些資金是提供給非政府組織、公共機構與聯合國救命計畫的援助。

位於哥倫比亞波哥大（Bogota）的安地斯大學（University of the Andes）國際合作專家杜克（Juana Garcia Duque）指出，如果沒有這些資金，「許多計畫將斷炊，許多員工將被解僱，許多社區將受影響」。

杜克指出，對一些中美洲國家來說，情況「更為嚴峻，因為它們的經濟在很大程度上依賴這些外部資源」。

另據路透報導，根據6位實驗室主任透露，川普凍結USAID，已造成美國13州的贈地大學農業研究實驗室的研究中斷。

美國農民之前已面臨政府暫停糧食採購、農業以及貸款補助等問題。如今，川普大刀闊斧整頓聯邦政府，阻礙旨在推動種子和設備技術，以及為美國商品拓展海外市場的研究工作，這些舉措再度對美國農業造成打擊。

美國的贈地大學（Land-grant universities）是指州政府以聯邦政府提供的土地籌資成立的大學。

受波及的包含伊利諾大學黃豆創新實驗室（University of Illinois' Soybean Innovation Lab），實驗室主任高史密斯（Peter Goldsmith）表示，「對美國農民來說，這不是件好事」。

路透向美國國務院（U.S Department of State）尋求置評，未獲得回應。

川普 聯邦政府 國務院

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