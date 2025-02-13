台新光三越氣爆全球關注 類似事故這超市最慘424人喪生

巴拉圭去年8月紀念尤庫阿博拉尼奧斯超市大火20周年，親屬在罹難者照片前擁抱。美聯社

台中市新光三越13日上午11點發生疑似氣爆意外造成傷亡，美國CNN、日本 共同社及NHK、半島電視台和美聯社等多間外媒也報導此事，並回顧全球類似重大事故。其中以台邦交 國巴拉圭2004年8月發生的「尤庫阿博拉尼奧斯超市」（Ycuá Bolaños Supermarket）爆炸案最知名，當時爆炸造成424人死亡、360人受傷。

尤庫阿博拉尼奧斯超市位於巴拉圭首都亞松森，該超市一樓2004年8月1日發生兩次爆炸，當時有近千人在超市中購物或在餐廳用餐。火勢從一樓順著樓梯蔓延至超市、餐廳和地下停車場，許多人被燒死或因濃煙窒息而亡。火勢延燒七小時才被撲滅。

美國NBC新聞指出，當時負責調查的檢察官桑切斯（Edgar Sanchez）說，一名保全人員表示，火災剛發生時就接獲無線電下令鎖門防止偷竊，但他無法從聲音辨別誰是下令者。數名倖存者和消防人員也有類似指控，稱超市老闆帕伊瓦（Juan Pío Paiva）和其子維克多（Víctor Daniel Paiva）故意封鎖出入口，避免人們帶著未付款的商品逃跑，導致許多人受困。

巴拉圭法院於2008年2月判決帕伊瓦父子和關閉出入口的保安犯下過失殺人罪，帕伊瓦被判監禁12年、維克多監禁10年，關閉出入口的保安阿雷科（Daniel Areco）則是監禁五年。