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美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

編譯盧思綸／即時報導
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

川普總統12日與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會晤，立即推動結束俄烏戰爭的談判。這是川普第二任期內美俄首次通話。隨後，川普在橢圓辦公室接受媒體採訪表示，「可以接受」俄羅斯要求將烏克蘭排除在北約之外，並且暗示澤倫斯基當總統的日子可能快到頭了，並且稱俄烏停火「不久的將來」會實現停火。

衛報報導，川普被問及是否反對烏克蘭加入北約時表示，他願意接受俄羅斯長期以來反對烏克蘭加入北約的立場。「我個人認為這不現實，」川普說，「我知道新國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）12日也發表聲明認為這不太可能或不現實。我認為這很可能是對的。」

川普表示：「在普亭之前，他們就曾說過，根本不可能讓這件事發生。這已經持續了很多年。他們已經說了很長時間，烏克蘭不能加入北約，而我對此表示接受。」

此外，另一名記者詢問，直接與普亭討論結束在烏克蘭的戰爭，是否「將澤倫斯基排除在外，而這是否存在危險？」川普則暗示回應，澤倫斯基的總統任期可能快到頭了。

川普否認表示：「不，我不這麼認為，只要他還是總統。不過，也是，到了一定時候，（烏克蘭）也是要舉行選舉。」要求澤倫斯基下台一直是普亭的主要目標之一。

問及是否將烏克蘭視為和平進程的平等成員之一，川普回答：「嗯，這是個有趣的問題。」他說：「我認為他們必須達成和平。他們的人民正在被殺害，我認為他們必須達成和平。我曾說過，那不是一場值得參與的戰爭。我認為他們必須達成和平。這就是我的看法。」川普表示，稍後將致電澤倫斯基。

有線電視新聞網（CNN）指出，川普談到普亭時說：「有一件事他非常堅定，如果結束了，他希望這場戰爭真正結束……他不想結束戰爭後，再過六個月繼續打。」他補充：「我們談到了停火的可能性，我提到過，這樣我們可以停止殺戮。我認為我們最終可能會在不久的將來達成停火。」

川普 烏克蘭 澤倫斯基

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