英國宣布對烏新軍援 英防相：中國緊盯俄烏戰爭

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth，左）與英國國防大臣希利（John Healey，右）12日在布魯塞爾北約總部見面。美聯社

英國今天首度擔任烏克蘭 防務國際聯絡小組（UDCG）會議主席國，國防大臣希利宣布英國對烏新一波金額達1億5000萬英鎊（約1.87億美元）軍援，涵蓋無人機、戰車、防空系統等。身為會議主席，希利強調，今年是烏克蘭戰爭關鍵一年。

他開場致詞提到，烏克蘭的安全攸關全球安全，烏克蘭戰爭從來不僅是關乎烏克蘭一國命運：中國、伊朗、北韓都在看；這些國家和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一樣，都在緊盯其他國家軟弱的徵兆，等待其他國家裂解、無法團結。

希利（John Healey）指出，若在一個大陸上發生的侵略行為未能受約束，則這將助長位於其他大陸上的政權的囂張氣焰；若有一個國家的邊界被武力強行重劃，則世上「所有國家」的安全都會被削弱。

今天在北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部召開的第26次UDCG會議有近50個國家出席，包括澳洲、日本。北約 秘書長呂特（Mark Rutte）也與會。

UDCG會議的主要任務為在2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，協調各國對烏克蘭的安全防衛支援，以往一向由美國防長擔任主席，今天首次交棒給歐洲國家英國。自會議於2022年4月首次召開以來，已有逾50國加入UDCG，橫跨歐洲、印太區域、南美洲。

今天也是美國國防部長赫塞斯 （Pete Hegseth）1月下旬就任以來，首次出席UDCG會議。會議登場前，去年7月就任的希利先與赫塞斯舉行兩人上任以來首場雙邊會談。希利在UDCG會議上說，赫塞斯在英美雙邊會談期間已證實美國將「持續參與」UDCG。

回應美國總統川普（Donald Trump）及赫塞斯等執政團隊成員一再呼籲歐洲各國承擔更多歐洲防務責任，希利在UDCG會議開場致詞強調，「我們知道我們的責任」，歐洲各國正扛起更多防衛和援烏重擔。

希利說，川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）皆表達有意藉實力取得和平，而UDCG的任務就是提供達成和平所需實力，將更多烏克蘭戰士所需戰鬥工具交到他們手上、協助他們藉由更強大的實力迫使普亭坐上談判桌。

然而，赫塞斯在致詞時，除了重申戰爭、流血必須停止，以及烏克蘭獲得強健安全保證是確保持久和平的要件外，未明確指出俄羅斯構成的威脅及其侵略者角色。

希利則說，雖然俄軍自2022年以來已有85萬人傷亡、俄羅斯已較以往脆弱，但它的危險性依然無庸置疑。

赫塞斯主張，各界對戰場情勢必須有「符合現實的評估」，且必須承認試圖「回到烏克蘭2014年以前疆界」是「不切實際的目標」。

這意味赫塞斯明確表示，試圖讓烏克蘭回到2014年克里米亞半島（Crimea）遭俄羅斯兼併、以及烏東部分領土遭俄羅斯軍事占領以前，烏克蘭自1991年脫離蘇聯重獲獨立以來獲國際承認的合法邊界，是「不切實際的」。

另一方面，儘管澤倫斯基已表明沒有美國參與的安全保證無法發揮作用，赫塞斯今天明確表示，美國不會向烏克蘭派兵、以在俄烏「和談」前後協助穩定局勢。

赫塞斯說，烏克蘭的安全保證必須由「歐洲和歐洲以外有能力的國家」派遣部隊支持，並提到歐洲北約成員國屆時部署於烏克蘭境內的部隊「不應適用」北大西洋公約第5條規範。此外，赫塞斯明確表態，美方不相信「烏克蘭加入北約」會是談判解決俄烏問題的可能結果之一。

北大西洋公約第5條指出，對北約其中一個或數個成員國的武裝攻擊，應被視為對所有成員國的攻擊。莫斯科當局一再強調，絕不容許烏克蘭加入北約。去年7月北約華府峰會期間，成員國已就烏克蘭加入北約之路「不可逆」達成共識，儘管相關入會時程至今未有定論。

赫塞斯說，美國如今除了專注於本土防衛，也面臨來自共產中國「實力相當」的競爭。

他稱中國兼具威脅美國本土、以及美國在印太區域「核心國家利益」的能力和企圖；美國將優先嚇阻與中國在太平洋的戰爭，且必須確保嚇阻不會失敗。他說，嚴酷的戰略現實促使美國無法首要專注於歐洲安全。

赫塞斯並呼籲歐洲各國政府向民眾坦誠溝通歐洲面臨的威脅。他提到，歐洲與美國的跨大西洋聯盟已歷經數十年，預計仍可持續數個世代，但這一切「不會自然發生」。

他強調，美國依然致力於對北約及與歐洲夥伴關係的承諾，但不會再容忍「鼓勵依賴的不平衡關係」。

希利今天除了宣布英國新一波對烏軍援，並提到今年英國對烏軍援總額將創新高，達45億英鎊。

希利另指出自2022年以來，英國已向烏方運交50萬發彈藥，且今年3月底前，在英國直接供應及與拉脫維亞等盟友夥伴合作下，英國過去一年向烏方供應的無人機將累計超過1萬架。

根據英國國防部資料，新一波對烏軍援涵蓋數千架無人機、逾50輛戰車和裝甲車、數座防空和火砲系統，以及英國國防企業Babcock和英國航太系統公司（BAE Systems）及其夥伴AMS，在烏克蘭設立新的軍備維修保養與人才培訓中心，加速英國挑戰者2型（Challenger 2）戰車、瑞典阿契爾（Archer）自走砲系統等各國援烏軍備重返前線。

英國國防部指出，預計今年春天結束前運抵烏克蘭的戰車包括經現代化改造的蘇聯式T-72主力戰車。

新一波援烏防空系統包括擊落自殺式無人機成功率達90%的設備，以及15座新型防空系統Gravehawk。Gravehawk由英國設計、丹麥參與投資，可調整空對空飛彈、使其可用於陸基空防。