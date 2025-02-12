史上最嚴重校園槍擊案 瑞典政府盼修法加強校園安全

瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）成人學校4日發生的槍擊案造成11人喪生。圖為11日警察聚在事發現場默哀一分鐘。路透

瑞典 中部奧勒布羅市（Orebro）成人學校4日發生的槍擊 案造成11人喪生，是瑞典史上最慘重的槍擊事件，瑞典政府12日提出建議，希望能修法加強校園安全。

發生在奧勒布羅市的槍擊案震驚瑞典全國，兇手是35歲的男子安德森（Rickard Andersson），他在警方到場後不久便自我了斷。瑞典警方目前尚未查出安德森的作案動機。

瑞典政府12日召開記者會表明，希望能夠修法，讓學校環境更加安全。

瑞典政府建議的規定包括從小學到成人學校都必須針對緊急暴力情況有所應對準備，應對方式包括學校師生與職員的教育訓練、計畫、躲避演習。

瑞典政府也建議，修法應該讓學校有權搜查學生的書包等私人物品，以預防攻擊事件發生。槍擊案發生前出爐的調查認為，進行這項措施應先向學生預告，並建議適用於國中高中校園。但槍擊案後，瑞典政府希望將範圍擴大到小學與成人學校，並且希望能允許學校進行突擊檢查。

瑞典教育部 長帕爾松（Johan Pehrson）表示，新的版本希望能讓校長在發現有可能造成傷害的風險存在時，可以對所有學生進行檢查，並且不需要事先告知，校長可以自行決定如何進行。

他強調，若學校相信有學生帶任何武器來學校，就應該馬上通知警方處理。

另外，新增的校園安全規定中也包括，在上課時間，禁止不相關的外來人士進入幼兒園與各級學校的範圍。這可能意味瑞典各級學校，包括幼兒園都會開始有門禁系統。但帕爾松表示，將由校長與學校領導階層決定是否實施。

槍擊案中喪生的10名死者中大部分都是受雇於奧勒布羅市政府社會部門的雇員，也包括成人學校的老師。死者中有7名是女性，3名男性，大部分死者都有移民背景。

11日瑞典全國降半旗，在瑞典時間中午12點為這些受害者默哀，並在奧勒布羅市的廣場舉辦音樂會，朗誦詩歌，悼念死者。