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與普亭通話 川普：雙方同意展開俄烏停戰協商

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與普亭通話 川普：雙方同意展開俄烏停戰協商

記者陳熙文／華盛頓報導
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美國總統川普和俄羅斯總統普亭2018年7月在芬蘭赫爾辛基會晤時握手。（路透）
美國總統川普和俄羅斯總統普亭2018年7月在芬蘭赫爾辛基會晤時握手。（路透）

美國總統川普12日表示，他與俄羅斯總統普亭通話；川普指出，雙方同意共同合作來結束俄烏戰爭；川普說，他也將致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），說明美俄之間的通話。

川普12日在在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與普亭通電，兩人討論到烏克蘭、中東、能源議題、人工智慧（AI）、美元的威力和其他議題。

川普說，他與普亭都回顧美俄兩國在二次世界大戰中並肩作戰，以及俄國在戰爭中犧牲數百萬人民；川普說，兩人都談到美俄兩國的優勢，以及兩國未來合作的好處。

川普指出，兩國領袖都同意必須停止俄烏戰爭的死亡；川普說，普亭甚至用「常識」（common sense）表達對此的贊同；川普說，雙方都堅信必須停止戰爭。

川普表示，他與普亭都同意要緊密地共同合作，包括互相訪問；川普說，雙方也同意讓彼此的工作團隊立即啟動協商。

川普指出，他將馬上致電澤倫斯基，告知美俄之間的通話。

川普說，他已要求國務卿魯比歐（Marco Rubio）、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）和特使威特科夫（Steve Witkoff）來負責協商。

川普說，數百萬人已經在戰爭中犧牲，若他當年是總統，絕不會讓這場戰爭發生，但它終究是發生了，現在必須結束。

川普感謝普亭花費時間和精力通話，川普也感謝普亭釋放美國教師福格爾（Marc Fogel）。

川普表示，他相信這分努力將走向成功的結果。

普亭 川普 俄羅斯

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