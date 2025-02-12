英特爾晶圓廠傳獲一大奧援 分拆後由「神隊友」營運

投資公司Baird從亞洲供應鏈的討論中聽到，英特爾的晶片製造部門或許會分拆，且台積電可能參與並營運。路透

投資公司Baird從亞洲供應鏈的討論中聽到，英特爾 的晶片 製造部門或許會分拆，且台積電 可能參與並營運。這則消息讓英特爾成為外界焦點，該公司股價早盤也上漲1.7%。

Baird分析師Tristan Gerra在寫給客戶的報告中說，這個討論涉及了台積電派工程師到英特爾晶圓廠（將生產3、2奈米晶片），為的是改善專業知識，並確保該廠和後續的製造計畫切實可行。

Tristan Gerra予以英特爾「中立」的投資評等。他說，該廠可能分拆成新的實體，由英特爾和台積電共同持有，但由台積來營運；這個新的實體將獲得美國晶片法的資助。

Tristan Gerra在報告中寫道：「儘管無法證實，且完成這項計畫可能費時許久，但我們認為這是合理之舉，進一步延續英特爾前執行長聚焦該公司核心競爭能力，亦即製造。」「展望未來，受惠於龐大的現金流，英特爾將如釋重負，並把重心放在設計和之後的平台解決方案。他說，若英特爾能成為可靠的半導體製造廠，最終可望吸引關鍵的無廠半導體公司，讓這些公司分散製造，轉向能夠在該地理區域倚賴英特爾的製造模式。