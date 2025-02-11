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希臘桑托里尼島規模5.3地震 兩周近1萬3000震

中央社雅典11日綜合外電報導
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希臘地中海度假勝地桑托里尼島10日發生規模5.3地震，為這個地區近日上萬次地震中最強烈一次，促使數以千計人撤離。（路透）
希臘地中海度假勝地桑托里尼島10日發生規模5.3地震，為這個地區近日上萬次地震中最強烈一次，促使數以千計人撤離。（路透）

官員指出，希臘地中海度假勝地桑托里尼島10日發生規模5.3地震，為這個地區近日上萬次地震中最強烈一次，促使數以千計人撤離。

法新社報導，就連遙遠的首都雅典都有感的這場海底地震沒有造成災損或人員受傷。當地於兩個小時後又發生規模5.0地震。

根據雅典大學（University of Athens），1月26日至2月8日間，桑托里尼島（Santorini）及鄰近的阿莫爾戈斯島（Amorgos）、伊奧斯島（Ios）、阿納菲島（Anafi）等愛琴海（Aegean Sea）地區一共發生將近1萬3000次地震。

通常有1萬5500人住在桑托里尼島上，撤離的居民和季節性工人已經超過1萬1000人。當局宣布桑托里尼島進入緊急狀態，上週開始實施的學校停課令會持續到14日。

持續不斷的地震讓科學家摸不著頭緒。這個地區自從1964年開始記錄以來，地震活動不曾如此頻繁。

桑托里尼位在一座休眠火山上，這座火山上次爆發是在1950年。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）7日到訪時表示，這個地區的火山活動「並不罕見」，沒有因此帶來「立即而特別的危險」。

桑托里尼島是希臘最熱門旅遊勝地之一，2023年吸引約340萬觀光客，其中包括超過100萬郵輪旅客。

地震 觀光 緊急狀態

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