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路透：川普削減外援之際 北京在非洲打造太空聯盟

中央社開羅10日綜合外電報導
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埃及航太局執行長Sherif Sedky博士，2024年6月在開羅太空城航太局總部前留影。路透
埃及航太局執行長Sherif Sedky博士，2024年6月在開羅太空城航太局總部前留影。路透

位於埃及首都開羅近郊的一座先進太空實驗室，原本應該是非洲首座生產本土衛星的工廠，但踏進這座工廠內部時，「非洲製造」的形象開始消退。

舉目望去，衛星設備和零件裝在從北京運來的木箱內。中國科學家盯著太空追蹤設備，對埃及工程師發出指令，一面中國國旗掛在牆上。

這座工廠組裝的第一顆衛星，被譽為非洲國家首枚自製衛星，主要在中國製造，並於2023年12月在中國的發射中心升空。

根據路透調查，這座埃及衛星實驗室是中國祕密海外太空計畫的最新進展。北京在非洲打造太空聯盟，以強化其全球監控網路，朝成為全球太空主導勢力的目標推進。

中國已公開宣布不少這些在非洲國家的太空援助計畫，包括捐贈衛星、太空監測望遠鏡與地面站。

然而，路透首次披露中國從來未曾公開討論的事實，那就是北京能夠取得這些技術蒐集的資料和影像，以及中國技術人員長期進駐這些北京在非洲興建的設施。

這座衛星工廠於2023年投入運作，是中國過去兩年贈與埃及一系列太空技術之一。中國公開揭露轉移的技術，包括一個新建的太空監測中心，其中包含兩台世界上最強大的望遠鏡，以及兩枚於2023年發射的地球觀測衛星，其中一枚在埃及組裝，另一枚則完全由中國製造。

此外，兩名知情人士透露，中國當年還為埃及發射了第3枚中國製造的衛星，這枚衛星具備軍事級偵察能力。

這座衛星工廠是太空城（Space City）的核心設施，位於開羅以東約30公里處，靠近埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）政府興建中的新行政首都。

近年來，塞西政府和中國政府關係更為緊密，包括在中國國家主席習近平的「一帶一路」倡議下，達成基礎建設和能源計畫協議。

埃及總統府未回應路透的置評請求。

身為美國軍事援助主要受援國的埃及，並非唯一被中國納入其太空網絡的非洲國家。根據智庫美國和平研究所（United States Institute of Peace）報告，北京已經與23個非洲國家建立太空合作關係，包含資助衛星和地面站，以蒐集衛星影像和資料。

過去一年來，埃及、南非和塞內加爾已經同意與中國合作建設未來的月球基地。中國的這項計畫和美國的登月計畫形成競爭。

就在北京以技術合作鞏固與非洲的關係之際，美國則是縮減對外影響力。億萬富豪、SpaceX和特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）正推動川普的削減聯邦政府規模計畫，首波鎖定目標之一就是美國國際開發總署（USAID）。美國國際開發總署於1961年由時任總統甘迺迪（John F. Kennedy）成立。

美國防部指出，中國在非洲，以及其他開發中國家的太空計畫是一大安全風險，因為北京當局不但可以蒐集敏感資料、強化其軍事能力，還會在這些國家被鎖入中國的通訊生態系統後，藉此威逼。

太空 埃及 一帶一路

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