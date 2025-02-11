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憂台灣有事 美日防長會談最快3月下旬日本登場

中央社東京11日專電

擔憂台灣有事（兩岸衝突），美日兩國政府正在磋商安排兩國國防部長最快於3月下旬在日本舉行會談，會談內容包括針對加強霸權主義動向的中國，美日如何強化嚇阻力、應對力。

日本共同社報導，美日兩國政府正在磋商安排美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）與日本防衛大臣中谷元最快於3月下旬在日本舉行會談。

美日兩國領袖日前在美國華府舉行高峰會達成一些共識，美日防長會談將基於這些共識，推動在安全保障領域的密切合作，同時協商因應中國的嚇阻力、應對力的具體對策。

這將是赫塞斯就任後首度與中谷舉行面對面會談。知情人士表示，美日防長會談的日期，將視日本國會的議程做最後的判斷。

目前也在考慮赫塞斯訪日期間，與中谷一同訪問第二次世界大戰太平洋戰爭末期激戰地硫磺島（日本南方距離東京1080公里的火山島），兩位防長一同出席美日聯合悼念戰亡者儀式，藉此對海內外宣揚堅強的美日同盟關係。

美國總統川普與日本首相石破茂日前於美國華府舉行高峰會並發布聯合聲明，直接點名中國，強烈反對中國試圖以武力或脅迫方式改變現狀的行徑，也表明維持台灣海峽和平穩定的重要性。

美日峰會後的聯合記者會上，川普肯定日本政府2027年度防衛費（國防費）將提高至國內生產毛額（GDP）的2%的方針，並言及「防衛費還會更增加」。

鑑於擔憂台灣有事（兩岸衝突），美日防長會談的議題將討論到強化日本西南地區的防衛體制，以提升美日的影響力。

日本 赫塞斯 國防部

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