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川普關稅威脅尚未實現 歐盟罕見聲明強調不合法

中央社布魯塞爾10日專電
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歐盟執委會今天罕見針對川普的關稅政策發布聲明「打預防針」，強調在歐美經貿深度連結下，施加關稅既不合法，且在經濟上也會適得其反。(路透)
歐盟執委會今天罕見針對川普的關稅政策發布聲明「打預防針」，強調在歐美經貿深度連結下，施加關稅既不合法，且在經濟上也會適得其反。(路透)

川普多次揚言必對歐盟施加關稅，在尚未成為正式政策前，歐盟執委會今天罕見發布聲明「打預防針」，強調在歐美經貿深度連結下，施加關稅既不合法，且在經濟上也會適得其反。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）聲明首先指出，現階段尚未收到任何對歐盟產品開徵額外關稅的正式通知，執委會將不會回應缺乏細節或書面說明的泛泛宣言。

但該聲明隨即表示，歐盟認為對其產品施加關稅並無正當性，將會保護歐洲企業、工作者和消費者免於不正當的措施。

聲明強調，一般而言，施加關稅將不合法且對經濟適得其反，尤其「鑒於歐盟與美國透過貿易和投資建立了產業鏈的深度整合，若（對歐盟）施加關稅，美國等於對自己的公民加稅，增加企業成本，並助長通貨膨脹」。

歐盟聲明最後強調，關稅提高了經濟不確定性，擾亂全球市場的效率和整合性。

執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）在中午例行記者會上被問及美國可能的行動、歐盟可能的因應、此時發出聲明的動機等，但他僅數度重申此聲明，不願多做解釋。

美國總統川普（Donald Trump）上任後發動的關稅戰，目前正式祭出的對象是加拿大、墨西哥和中國，以及對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵25%新關稅。針對歐盟他則頻頻放話，尚未落實。

歐盟 關稅 川普

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