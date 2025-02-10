我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩波大型冬季風暴本周報到 芝城、華府將降大雪

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

AI仿聲義大利防長索贖金救被綁記者 富商被騙上百萬

中央社羅馬10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為義大利防長克羅塞托9日出席教宗主持的彌撒。不法分子利用AI生成克羅塞托的聲音，企圖詐騙多名商界富豪。(美聯社)
圖為義大利防長克羅塞托9日出席教宗主持的彌撒。不法分子利用AI生成克羅塞托的聲音，企圖詐騙多名商界富豪。(美聯社)

不法分子藉由人工智慧（AI）生成的聲音模仿義大利防長克羅塞托來電，要求富豪匯鉅款至海外帳戶襄助支付贖金，以解救在海外被綁的義大利記者，有人果真上當而被騙百萬歐元（約103萬美元）。

「金融時報」（Financial Times）報導，這樁詐騙鎖定若干義大利富可敵國的商界富豪下手，包括義大利輪胎倍耐力（Pirelli）董事長普洛維拉（Marco Tronchetti Provera）、時尚設計師亞曼尼（Giorgio Armani）、普拉達（Prada）董事長貝特里（Patrizio Bertelli）。

還有托茲集團（Tod's）董事長暨創辦人戴拉瓦雷（Diego Della Valle）、國際米蘭（Inter Milan）前主席莫拉蒂（Massimo Moratti），以及義大利槍枝製造商彼特羅柏瑞塔公司（Pietro Beretta）與義大利知名藥廠美納里尼（Menarini）集團家族的成員。

雖然許多被下手的對象立刻警覺不對勁，但歹徒假意聲稱，義大利銀行（Bank of Italy）稍晚將會退款後，至少一人還是禁不住勸誘而轉帳100萬歐元至海外銀行的帳戶。

目前已有3名米蘭的富商向米蘭地檢署檢舉，其中1人是這起詐騙受害者本人。

據了解此案的有關單位表示，這樁詐欺運用許多誘人上鉤的方法，包括假稱是克羅塞托（Guido Crosetto）幕僚的詐嫌多次致電，以及顯然是運用人工智慧技術相當逼真模仿克羅塞托的語音，他們告訴被鎖定的下手對象說，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的政府需要他們的襄助，以解救在中東被綁架的義大利記者。

義大利國防部一名官員說：「部長的語音被模仿複製，這段生成語音索款支付贖金，以解救在世界各地被綁架的義大利記者，這個偽冒的克羅塞托表示：『我不能拿國防部的錢支付（贖金），但義大利銀行將會把錢還給你。』」「這是騙局，是假的。」

調查幹員表示，富商接獲的來電疑似是來自國防部長幕僚的電話號碼，幹員們研判這些號碼被複製了。

詐嫌下手行騙的數周前，梅洛尼政府協商達成一項備受矚目的換囚行動，羅馬遣返一名伊朗工程師，換回年輕的義大利記者沙拉（Cecilia Sala）。

沙拉先前被關押在德黑蘭（Tehran）聲名狼藉的伊文監獄（Evin Prison），而這名伊朗工程師因向伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）提供美國先進的無人機技術而被美國通緝。

義大利 伊朗 國防部

上一則

紐約郵報指川普通話普亭 克宮：無法證實或否認

下一則

快看世界／免費咖啡怎麼點？星巴克省錢妙招大公開

延伸閱讀

台灣文化日首度米蘭舉辦 以廚藝秀美食攤促台義交流

台灣文化日首度米蘭舉辦 以廚藝秀美食攤促台義交流
川普兒子遭控 在威尼斯潟湖違法獵殺保護禽類

川普兒子遭控 在威尼斯潟湖違法獵殺保護禽類
挑戰高齡照護 義大利推機器人照護

挑戰高齡照護 義大利推機器人照護
義大利蘋果和谷歌商店下架DeepSeek 監管機構將調查

義大利蘋果和谷歌商店下架DeepSeek 監管機構將調查

熱門新聞

大S病逝日本，享年48歲。（取材自Instagram）

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

2025-02-03 19:50
澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
剛果民主共和國東部城市果瑪（Goma）上周發生監獄暴動事件。

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

2025-02-06 00:10
美國富豪馬斯克；攝於去年5月。路透

回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約

2025-02-03 10:04
加拿大總理杜魯多。(路透)

沒在開玩笑 杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

2025-02-07 21:59
每年幼犬盃都和超級盃同日舉行。美聯社

快看世界／有超可愛的狗勾「幼犬盃」9日登場

2025-02-07 14:03

超人氣

更多 >
防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候
川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片

川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片
物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷