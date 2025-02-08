在火車站開擴音講手機遭罰200歐元 法男不服要找律師

法國一名男子2日在南特車站用手機講電話時開了擴音，遭到鐵路公司人員開罰200歐元。示意圖。(Photo by ROBIN WORRALL on Unsplash)

法國一名男子日前在火車站用手機講電話時開了擴音，因此被罰款200歐元（約206.5美元），決定聘請律師表示異議。不過，法國國家鐵路公司（SNCF）對其中一些細節提出了不同的說法。

CNN報導，當事人「大衛」告訴BFMTV，這起事件發生在2日，當時，他正在法國西部的南特車站等車，打手機和妹妹講話時開了擴音，但SNCF的一名保安人員出面告訴他，如果不關掉擴音，就會被罰款150歐元。

大衛說，他一開始以為對方在開玩笑，又指「我認為這個人被冒犯了，她掏出筆記本，給我開了罰單」。

大衛表示，因為自己沒有當場付罰款，結果金額變得更高，被罰了200歐元。他在接受BFMTV採訪時表示，已經聘請了律師，計畫對罰款提出異議。

SNCF告訴BBC，該公司的保安人員在列車和車站執勤，有權對乘客開出罰款，同時證實大衛是在車站的一處安靜區域遭到開罰，並指雙方的互動在他被處以罰款之前就不斷升級，也確定「因為乘客拒絕付錢」，金額才從150歐元往上加。

雖然法國沒有法律禁止在公共場所開擴音使用行動電話，卻制定了噪音控制法規。根據法國交通法典，民眾在用於大眾運輸的區域使用「音響裝置或儀器」，或是「以噪音干擾他人安寧」，就可能面臨罰款。

BBC同時報導，民調 也顯示，如果說到打電話，在公共場合大聲講話是被視為最不能接受的行為之一。民調機構輿觀（YouGov）2024年一項針對英國2005名成年人進行的調查發現，86%的受訪者覺得在共享環境使用擴音不可接受，88%認為大聲說話不可接受。