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前外交官：墨西哥在邊境部署萬名士兵實質成效有限

前外交官：墨西哥在邊境部署萬名士兵實質成效有限

記者顏伶如／即時報導
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墨西哥在美墨邊境部署1萬名國名兵。路透
墨西哥在美墨邊境部署1萬名國名兵。路透

紐約時報7日報導，前墨西哥駐美大使薩魯坎(Arturo Sarukhán)說，墨西哥在美墨邊境部署1萬名國民兵的手段雖然「震憾與威懾」(Shock-and-Awe)效果十足，但實質成果卻相當有限。

川普總統在2024年競選期間曾說，第一任執政期間迫使墨西哥政府為了避免被美國開徵關稅，在美墨邊境派駐2萬8000名士兵。川普本周與墨西哥達成新協議，墨西哥政府同意出動1萬名墨西哥國民兵(Mexican National Guard)在邊境地區巡邏，打擊非法入境及毒品走私。墨方為了避免關稅而做出讓步，川普形容美國獲得勝利。

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報導指出，分析師已及曾經參與2019年美墨磋商的前任外交官則說，1萬名墨西哥士兵對於阻止非法移民及芬太尼(fentanyl)流入美國，實際效果恐怕不多，因為墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)看準川普只是喜歡達成交易，不是要推出經過審慎評估的軍事策略。

薩魯坎是墨國總統卡德隆(Felipe Calderon)2006年至2012年在位期間的墨西哥駐美大使。卡德隆政府以積極取締黑幫集團聞名。

薩魯坎指出，遏止芬太尼進入美國彷彿打地鼠遊戲(Whac-a-Mole)，絕大多數芬太尼是從合法入境關卡進入美國，並不是關卡與關卡之間的非法入境地帶，但絕大多數墨西哥部隊卻駐紮在偷渡入境熱門地點。

墨西哥伊比利亞美洲大學(Ibero-American University)公民安全計畫(Citizen Security Project)分析師史托爾(Sam Storr)指出，墨西哥原本在美墨邊境就有派駐軍隊，2024年上半年時每個月平軍派有1115名國民兵與7959名墨西哥陸軍士兵，在墨西哥北部邊境協助移民查緝行動。

史托爾說，加派1萬名國民兵雖然大量提高人數，但具體內容卻「非常混淆」，就連某些部隊如何排班輪調都不清楚。他指出，根據公開紀錄，長期查緝毒品主要由墨西哥陸軍負責，陸軍部隊在美墨邊境駐守人力也較多，國民兵則屬於附屬角色，支援州警或海關部門。

報導指出，攔截芬太尼有三大挑戰：芬太尼體積較小，比其他毒品容易透過私人車輛夾帶入美；絕大多數從事芬太尼走私者並不是無證客，而是美國公民，根據官方統計，2023年的芬太尼走私案件當中，嫌犯為美國公民的案例占86%；墨西哥國民兵雖然有權檢查是否攜毒，但如果要對汽車展開大量檢查仍需仰賴墨國陸軍，而且美墨兩國雙邊貿易往來將變得緩慢。

墨西哥 邊境 國民兵

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